Футболісти закордонного клубу влаштували бунт проти українського тренера
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Гравці не витримують навантажень
У стані азербайджанського "Нефтчі" панує погана атмосфера. Гравці поскаржилися керівництву клубу на українського тренера Юрія Вернидуба.
Що потрібно знати
- "Нефтчі" програв два матчі на передсезонному зборі
- Футболісти поскаржилися на тренера
- Вернидуб очолює клуб із 2025 року
Футболістів "Нефтчі" не влаштовують виснажливі тренування українського фахівця. Про це повідомляє sportinfo.
"Нефтчі" в новому сезоні під керівництвом Вернидуба провів дві товариські ігри — поразки від "Партизана" (0:1) та "ЧФР Клуж" (1:2). Крім того, в азербайджанців заплановані спаринги з "Раднички" Ніш (Сербія) 10 липня та з "Осієком" (Хорватія) 13 липня.
Дві поразки поспіль викликали занепокоєння у таборі "Нефтчі". Після гри із сербами з команди пролунали протестні голоси. Багато гравців незадоволені головним тренером. Вони повідомили босам клубу про те, що Вернидуб перевантажує їх фізичною підготовкою і не враховує їхню передсезонну форму.
Зазначимо, Вернидуб очолив "Нефтчі" у 2025 році. Під його керівництвом бакинський клуб посів 4-те місце у чемпіонаті та кваліфікувався до Ліги конференцій. Незабаром "Нефтчі" розпочне свій шлях у кваліфікації єврокубка.
До "Нефтчі" Вернидуб працював з українським "Кривбасом". Фахівець неодноразово потрапляв у скандальні ситуації.