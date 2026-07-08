Футболісти закордонного клубу влаштували бунт проти українського тренера

Гравці не витримують навантажень

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У стані азербайджанського "Нефтчі" панує погана атмосфера. Гравці поскаржилися керівництву клубу на українського тренера Юрія Вернидуба.

Що потрібно знати

"Нефтчі" програв два матчі на передсезонному зборі

Футболісти поскаржилися на тренера

Вернидуб очолює клуб із 2025 року

Футболістів "Нефтчі" не влаштовують виснажливі тренування українського фахівця. Про це повідомляє sportinfo.

"Нефтчі" в новому сезоні під керівництвом Вернидуба провів дві товариські ігри — поразки від "Партизана" (0:1) та "ЧФР Клуж" (1:2). Крім того, в азербайджанців заплановані спаринги з "Раднички" Ніш (Сербія) 10 липня та з "Осієком" (Хорватія) 13 липня.

Дві поразки поспіль викликали занепокоєння у таборі "Нефтчі". Після гри із сербами з команди пролунали протестні голоси. Багато гравців незадоволені головним тренером. Вони повідомили босам клубу про те, що Вернидуб перевантажує їх фізичною підготовкою і не враховує їхню передсезонну форму.

Зазначимо, Вернидуб очолив "Нефтчі" у 2025 році. Під його керівництвом бакинський клуб посів 4-те місце у чемпіонаті та кваліфікувався до Ліги конференцій. Незабаром "Нефтчі" розпочне свій шлях у кваліфікації єврокубка.

До "Нефтчі" Вернидуб працював з українським "Кривбасом". Фахівець неодноразово потрапляв у скандальні ситуації.