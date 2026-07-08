Укр

Футболисты зарубежного клуба устроили бунт против украинского тренера

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юрий Вернидуб Новость обновлена 08 июля 2026, 12:33
Юрий Вернидуб. Фото facebook.com/NeftciPFK

Игроки не выдерживают нагрузок

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В стане азербайджанского "Нефтчи" царит плохая атмосфера. Игроки пожаловались руководству клуба на украинского тренера Юрия Вернидуба.

Что нужно знать

  • "Нефтчи" проиграл два матча на предсезонном сборе
  • Футболисты пожаловались на тренера
  • Вернидуб возглавляет клуб с 2025 года

Футболистов "Нефтчи" не устраивают изнурительные тренировки украинского специалиста. Об этом сообщает sportinfo.

"Нефтчи" в новом сезоне под руководством Вернидуба провел две товарищеские игры — поражения от "Партизана" (0:1) и "ЧФР Клуж" (1:2). Кроме того, у азербайджанцев запланированы спарринги с "Раднички" Ниш (Сербия) 10 июля и с "Осиеком" (Хорватия) 13 июля.

Два поражения подряд вызвали беспокойство в лагере "Нефтчи". После игры с сербами из команды раздались протестные голоса. Многие игроки недовольны главным тренером. Они сообщили боссам клуба о том, что Вернидуб перегружает их физической подготовкой и не учитывает их предсезонную форму.

Отметим, Вернидуб возглавил "Нефтчи" в 2025 году. Под его руководством бакинский клуб занял 4-е место в чемпионате и квалифицировался в Лигу конференций. Вскоре "Нефтчи" начнет свой путь в квалификации еврокубка.

До "Нефтчи" Вернидуб работал с украинским "Кривбассом". Специалист неоднократно попадал в скандальные ситуации.

Теги:
#Футбол #Юрий Вернидуб #ФК Нефтчи