Футболисты зарубежного клуба устроили бунт против украинского тренера

Игроки не выдерживают нагрузок

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В стане азербайджанского "Нефтчи" царит плохая атмосфера. Игроки пожаловались руководству клуба на украинского тренера Юрия Вернидуба.

Что нужно знать

"Нефтчи" проиграл два матча на предсезонном сборе

Футболисты пожаловались на тренера

Вернидуб возглавляет клуб с 2025 года

Футболистов "Нефтчи" не устраивают изнурительные тренировки украинского специалиста. Об этом сообщает sportinfo.

"Нефтчи" в новом сезоне под руководством Вернидуба провел две товарищеские игры — поражения от "Партизана" (0:1) и "ЧФР Клуж" (1:2). Кроме того, у азербайджанцев запланированы спарринги с "Раднички" Ниш (Сербия) 10 июля и с "Осиеком" (Хорватия) 13 июля.

Два поражения подряд вызвали беспокойство в лагере "Нефтчи". После игры с сербами из команды раздались протестные голоса. Многие игроки недовольны главным тренером. Они сообщили боссам клуба о том, что Вернидуб перегружает их физической подготовкой и не учитывает их предсезонную форму.

Отметим, Вернидуб возглавил "Нефтчи" в 2025 году. Под его руководством бакинский клуб занял 4-е место в чемпионате и квалифицировался в Лигу конференций. Вскоре "Нефтчи" начнет свой путь в квалификации еврокубка.

До "Нефтчи" Вернидуб работал с украинским "Кривбассом". Специалист неоднократно попадал в скандальные ситуации.