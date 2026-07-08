Футболисты зарубежного клуба устроили бунт против украинского тренера
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Игроки не выдерживают нагрузок
В стане азербайджанского "Нефтчи" царит плохая атмосфера. Игроки пожаловались руководству клуба на украинского тренера Юрия Вернидуба.
Что нужно знать
- "Нефтчи" проиграл два матча на предсезонном сборе
- Футболисты пожаловались на тренера
- Вернидуб возглавляет клуб с 2025 года
Футболистов "Нефтчи" не устраивают изнурительные тренировки украинского специалиста. Об этом сообщает sportinfo.
"Нефтчи" в новом сезоне под руководством Вернидуба провел две товарищеские игры — поражения от "Партизана" (0:1) и "ЧФР Клуж" (1:2). Кроме того, у азербайджанцев запланированы спарринги с "Раднички" Ниш (Сербия) 10 июля и с "Осиеком" (Хорватия) 13 июля.
Два поражения подряд вызвали беспокойство в лагере "Нефтчи". После игры с сербами из команды раздались протестные голоса. Многие игроки недовольны главным тренером. Они сообщили боссам клуба о том, что Вернидуб перегружает их физической подготовкой и не учитывает их предсезонную форму.
Отметим, Вернидуб возглавил "Нефтчи" в 2025 году. Под его руководством бакинский клуб занял 4-е место в чемпионате и квалифицировался в Лигу конференций. Вскоре "Нефтчи" начнет свой путь в квалификации еврокубка.
До "Нефтчи" Вернидуб работал с украинским "Кривбассом". Специалист неоднократно попадал в скандальные ситуации.