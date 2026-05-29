У Росії бісяться через вчинок 15-річної українки (відео)

У РФ відреагували на інцидент у художній гімнастиці

Відомі російські спортивні функціонери відреагували на ситуацію, що сталася на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Болгарії. Під час церемонії нагородження, коли звучав гімн РФ, українка Софія Країнська влаштувала незвичайну акцію протесту.

Росію та Білорусь повернули до міжнародної гімнастики з прапором та гімном

Країнська "слухала" гімн РФ у навушниках, заплющивши очі долонями

У РФ порівняли ситуацію з "полем битви"

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми Світлана Журова висловилася про інцидент у коментарі ТАСС. За її словами, українські гімнастки влаштували "поле битви" замість того, щоб помиритися з росіянками.

На жаль, ми повинні усвідомлювати, що в Україні виросло покоління, яке після закінчення всього цього не факт, що не буде далі себе так поводити. Прямих порушень тут, мабуть, немає, і вони, напевно, можуть піти з п’єдесталу. Або європейська федерація може щось увести у відповідь, але навряд чи захоче це робити. Але сама собою ситуація не дуже хороша, в тому числі й для самих спортсменів. Будь-яка така демонстрація таких проявів нічого хорошого спорту несе. Розумію, що самі українські дівчатка досить молоді, і змагання створені, щоби молодь дружила, мирилася. А тут якесь поле битви. Світлана Журова

Світлана Журова

Депутат Держдуми Дмитро Свищев заявив, що українські спортсмени "залякані чиновниками".

Не вперше відбувається щось подібне. Українські спортсмени залякані власними ж чиновниками, мають заборони, які ніхто й не приховує. І все це просто викликає жалість, тому що їхні спортсмени думають не про змагання, а про те, як би не зустрітися з росіянами, не посміхнутися чи ще щось. А інакше на батьківщині їх просто знищать. Я думаю, що й міжнародна федерація в цьому випадку не застосовуватиме жодних санкцій. Нам просто потрібно порадіти, що грає гімн і є наш прапор. А хто б не влаштовував провокацій, результат на табло. Дмитро Свищев

Дмитро Свищев

Нагадаємо, Росії та Білорусі повернули прапор та гімн у художній гімнастиці 17 травня 2026 року. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) на засіданні в Шарм-еш-Шейху (Єгипет) ухвалив рішення повністю зняти обмеження з країн-агресорів, які діяли щодо спортсменів із Росії та Білорусі з лютого 2022 року (повномасштабне вторгнення путінських військ до України). Слідом за цим санкції зняли й на континентальному рівні — European Gymnastics пустив гімнасток з РФ та Білорусі на Євро-2026 у Болгарії без обмежень.

