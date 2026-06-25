"Солдат Путіна" скиглить: російський прапор знову заборонили

Якщо порушення у відношенні до наших атлетів не будуть усунені, Олімпійський комітет Росії та Федерація гімнастики Росії домагатимуться від World Gymnastics застосування передбачених регламентом санкцій щодо Федерації гімнастики Румунії як організатора змагань.

Правила міжнародного спорту мають діяти однаково для всіх, незалежно від політичної кон’юнктури та позиції окремих чиновників.