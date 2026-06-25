"Солдат Путіна" скиглить: російський прапор знову заборонили
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Мер румунського міста не хоче бачити символіку РФ на своїй території
Міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов звинуватив Румунію в порушенні Олімпійської хартії. Він вимагає від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) запровадити санкції проти європейської країни.
Що потрібно знати
- Бок заборонив російський прапор та гімн на турнірі з художньої гімнастики у Румунії
- Дегтярьов поскаржився в МОК
- Кубок виклику пройде у Клуж-Напоці з 26 по 28 червня
Відповідний коментар Дегтярьова наводить "Р-Спорт". За його словами, Румунія не дотримується принципу політичної нейтральності спорту.
Якщо порушення у відношенні до наших атлетів не будуть усунені, Олімпійський комітет Росії та Федерація гімнастики Росії домагатимуться від World Gymnastics застосування передбачених регламентом санкцій щодо Федерації гімнастики Румунії як організатора змагань.
Правила міжнародного спорту мають діяти однаково для всіх, незалежно від політичної кон’юнктури та позиції окремих чиновників.
Нагадаємо, мер румунського міста Клуж-Напока Еміль Бок заявив, що російського прапора та гімну не буде в його місті, попри те, що всі санкції з російської художньої гімнастики було знято. Річ у тім, що він схвалив проведення Кубка виклику на умовах нейтральності РФ, проте пізніше Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) прибрала всі обмеження з РФ.
Хочу внести повну ясність. У багатофункціональній залі BT Arena у Клуж-Напоці російський гімн не виконуватиметься, і російський прапор не використовуватиметься для представлення спортсменів із цієї країни.
Зазначимо, Дегтярьов є затятим путіністом. Він називає себе "солдатом Путіна" і готовий прислужувати йому до кінця. Лестощі про Путіна привели Дегтярьова в уряд РФ. Пізніше він одноосібно очолив російський спорт. До речі, Угорщина домоглася від Європейського Союзу виключення Дегтярьова зі списків санкцій. Це викликало бурхливу реакцію в Естонії.