Мессі геніальним дублем вивів Аргентину в плей-оф ЧС-2026 (відео)

8-разовий володар "Золотого м’яча" забив свій 5-й гол на Мундіалі

У понеділок, 22 червня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся центральний матч 2-го туру групового етапу. Збірна Аргентини зіграла проти команди Австрії.

Що потрібно знати

Аргентина обіграла Австрію — 2:0

Мессі оформив дубль

Ліонель встановив антирекорд та рекорд на чемпіонатах світу

Зустріч, що проходила на "Даллас-стейдіум" у США, завершилася з рахунком 2:0 на користь аргентинців. Про це повідомляє "Телеграф".

Аргентинці бадьоро розпочали поєдинок і вже в дебюті заробили пенальті зусиллями Лаутаро Мартінеса. 11-метровий довірили Ліонелю Мессі, проте 8-кратний володар "Золотого м’яча" пробив повз ворота. Таким чином Лео встановив антирекорд чемпіонатів світу з незабитих пенальті (3 із 8). На 38-й хвилині гри Мессі виправився, забивши чудовий гол ударом із середньої дистанції. На цей раз Ліонель встановив рекорд за кількістю голів на ЧС (17 голів). Попереднє досягнення було у німця Мирослава Клозе (16).

У другому таймі команди створили кілька моментів біля воріт один одного, але забивали лише аргентинці. Знову за Альбіселесте відзначився Мессі, який добив м’яч у ворота після свого удару.

Повний відеоогляд матчу Аргентина — Австрія. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.