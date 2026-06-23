Гребля викингов - главный флешмоб ЧМ-2026 (видео)

Мощный боевой клич заряжает норвежцев на футбольные подвиги

Норвежцы вновь исполнили на чемпионате мира по футболу-2026 оригинальную кричалку "гребля викингов". Она стала одним из символов Мундиаля.

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Норвежцы вышли в плей-офф ЧС-2026

Футболисты и фанаты отпраздновали успех "греблей викингов"

После игры против Сенегала сборная Норвегии в полном составе разместилась в центре поля, чтобы отпраздновать победу. Для этого они исполнили "греблю викингов", сообщает "Телеграф".

Командовал флешмобом капитан национальной сборной Мартин Эдегор. Футболисты под удары барабана имитировали синхронные движения веслами, сопровождая это выкриком "Ро!" (с норвежского "греби", — прим. Ред.). Эти движения и звуки подхватили болельщики, а видео с флешмобом завирусилось в сети, как одно из самых эффектных празднований на турнире.

Этот клич и перформанс стали настолько популярными, что норвежские болельщики устроили его даже в центре Нью-Йорка на Таймс-сквер. Кроме того, "греблю викингов" исполнили норвежский парламентарии после первой победы Норвегии на ЧМ-2026.

Отметим, норвежская "гребля викингов" похожа на футбольный клич исландцев — "боевой клич викингов". В исландской версии фанаты хлопают и кричат "Ху".

Полный видеообзор матча Норвегия — Сенегал. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.