На ЧС-2026 забили найпідліший гол в історії футболу (відео)

Футболіст перестав допомагати супернику, що лежав на газоні, заради гола

У мережі обговорюють відсутність фейр-плей у матчі чемпіонату світу з футболу Уругвай – Кабо-Верде. Момент стався наприкінці першого тайму і завірусився в Інтернеті.

Що потрібно знати

Уругвай та Кабо-Верде зіграли внічию на ЧС-2026 — 2:2

Перший гол у матчі викликав суперечки у мережі

Під критику потрапив форвард "господарів" Федеріко Віньяс

Перший гол збірної Уругваю у матчі викликав суперечки у мережі. Про це повідомляє The Sun.

На 44-й хвилині гри Максиміліан Араухо відкрив рахунок у грі. Все б нічого, але перед забитим голом центральний нападник Уругваю Федеріко Віньяс порушив принцип фейр-плей. Форвард спочатку вирішив допомогти Телму Арканжу з Кабо-Верде, у якого звело м’язи. Однак, як тільки Федеріко побачив свою команду в атаці, він кинув опонента і побіг у швидкий відрив, який став гольовим. До речі, Телму також піднявся, проте допомогти обороні у своєму штрафному майданчику просто не встиг.

Dün gecenin olayı. 😅



Uruguaylı Federico Vinas centilmenlik göstererek ayağına kramp giren Capo Verdeli Arcanjo'ya masaj yapıyordu. Bu sırada ülkesinin atakta olduğunu görünce masajı bırakıp koşmaya başladı ve atağın devamında gol attı.pic.twitter.com/JhcVt20JzV — L'Europe (@leuropefootball) June 22, 2026

Відеоогляд матчу Уругвай — Кабо-Верде. Відео надане Megogo.

Відео моменту дивитись з 02:32

У мережі розкритикували Уругвай за подібне взяття воріт: "Уругвай назавжди залишиться зборищем мерзотників", "Уругвайський гравець поводить себе нечесно, ось це сюрприз!", "Це, мабуть, одна з найбільш обурливих і огидних витівок, які колись витворював Віньяс".

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.