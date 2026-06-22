На ЧС-2026 забили найпідліший гол в історії футболу (відео)
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Футболіст перестав допомагати супернику, що лежав на газоні, заради гола
У мережі обговорюють відсутність фейр-плей у матчі чемпіонату світу з футболу Уругвай – Кабо-Верде. Момент стався наприкінці першого тайму і завірусився в Інтернеті.
Що потрібно знати
- Уругвай та Кабо-Верде зіграли внічию на ЧС-2026 — 2:2
- Перший гол у матчі викликав суперечки у мережі
- Під критику потрапив форвард "господарів" Федеріко Віньяс
Перший гол збірної Уругваю у матчі викликав суперечки у мережі. Про це повідомляє The Sun.
На 44-й хвилині гри Максиміліан Араухо відкрив рахунок у грі. Все б нічого, але перед забитим голом центральний нападник Уругваю Федеріко Віньяс порушив принцип фейр-плей. Форвард спочатку вирішив допомогти Телму Арканжу з Кабо-Верде, у якого звело м’язи. Однак, як тільки Федеріко побачив свою команду в атаці, він кинув опонента і побіг у швидкий відрив, який став гольовим. До речі, Телму також піднявся, проте допомогти обороні у своєму штрафному майданчику просто не встиг.
Dün gecenin olayı. 😅— L'Europe (@leuropefootball) June 22, 2026
Uruguaylı Federico Vinas centilmenlik göstererek ayağına kramp giren Capo Verdeli Arcanjo'ya masaj yapıyordu. Bu sırada ülkesinin atakta olduğunu görünce masajı bırakıp koşmaya başladı ve atağın devamında gol attı.pic.twitter.com/JhcVt20JzV
Відеоогляд матчу Уругвай — Кабо-Верде. Відео надане Megogo.
У мережі розкритикували Уругвай за подібне взяття воріт: "Уругвай назавжди залишиться зборищем мерзотників", "Уругвайський гравець поводить себе нечесно, ось це сюрприз!", "Це, мабуть, одна з найбільш обурливих і огидних витівок, які колись витворював Віньяс".
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.