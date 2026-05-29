В России истерят из-за поступка 15-летней украинки (видео)

В РФ отреагировали на инцидент в художественной гимнастике

Известные российские спортивные функционеры отреагировали на ситуацию, произошедшую на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Во время церемонии награждения, когда звучал гимн РФ, украинка София Краинская устроила необычную акцию протеста.

Что нужно знать

Россию и Беларусь вернули в международную гимнастику с флагом и гимном

Краинская "слушала" гимн РФ в наушниках, закрыв глаза ладонями

В РФ сравнили ситуацию с "полем битвы"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об инциденте в комментарии ТАСС. По ее словам, украинские гимнастки устроили "поле битвы" вместо того, чтобы помириться с россиянками.

К сожалению, мы должны осознавать, что на Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет также дальше себя вести. Прямых нарушений тут, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала. Либо европейская федерация может что-то ввести в ответ, но вряд ли захочет это делать. Но сама по себе ситуация не очень хорошая, в том числе и для самих спортсменов. Любая такая демонстрация таких проявлений ничего хорошего спорту не несет. Понимаю, что сами украинские девочки достаточно молодые, и соревнования созданы, чтобы молодежь дружила, мирилась. А тут какое-то поле битвы. Светлана Журова

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что украинские спортсмены "запуганы чиновниками".

Не впервые происходит что-то подобное. Украинские спортсмены запуганы собственными же чиновниками, у них есть запреты, которые никто и не скрывает. И все это просто вызывает жалость, потому что их спортсмены думают не о соревнованиях, а о том, как бы не встретиться с россиянами, не улыбнуться или еще что-то. А иначе на родине их просто уничтожат. Я думаю, что и международная федерация в данном случае не будет применять никаких санкций. Нам же просто нужно порадоваться, что играет гимн и есть наш флаг. А кто бы ни устраивал провокаций, результат на табло Дмитрий Свищев

Напомним, России и Беларуси вернули флаг и гимн в художественной гимнастике 17 мая 2026 года. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) на заседании в Шарм-эш-Шейхе (Египет) принял решение полностью снять ограничения со стран-агрессоров, действовавшие в отношении спортсменов из России и Беларуси с февраля 2022 года (полномасштабное вторжение путинских войск в Украину). Вслед за этим санкции сняли и на континентальном уровне — European Gymnastics пустил гимнасток из РФ и Беларуси на Евро-2026 в Болгарии без ограничений.

