Шевченко нагородив скандального мільйонера, якого довічно усували від футболу

Президент УАФ очолює Конгрес організації в Ужгороді

У п’ятницю, 17 квітня, в Ужгороді на ХХVІІІ Конгресі Української асоціації футболу (УАФ) голова організації Андрій Шевченко вручив кілька нагород власникові компанії "Агробізнес" та однойменного футбольного клубу Олегу Собуцькому.

Що потрібно знати

"Шева" тричі нагородив Собуцького

Олега було відсторонено від футболу довічно

Функціонер зумів зменшити свою дискваліфікацію, звернувшись до CAS-

Примітно, що у 2020 році Собуцького довічно усунули від футболу через скандал із побиттям рефері. Про це повідомила в telegram журналістка Tribuna.com Ірина Козюпа. За її словами, Олег отримав одразу три нагороди з рук "Шеви".

Собуцький "прославився" на всю Україну в липні 2020 року після матчу Першої ліги "Агробізнес" — "Минай" (2:0). Безпосередньо на стадіоні в суддівській кімнаті побили головного арбітра матчу Юрія Іванова.

Рефері зняв побої та написав заяву в поліцію на Собуцького. Бізнесмен заявляв, що навпаки рятував арбітра, стримуючи активних уболівальників.

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) УАФ довічно заборонив Собуцькому займатися будь-якою футбольною діяльністю. Крім того, "Агробізнес" отримав штраф у розмірі 500 тисяч гривень та заборону грати на своєму стадіоні. У 2022 році Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив апеляцію Собуцького та суттєво знизив його дискваліфікацію до п’яти років. У серпні 2025 року Собуцький очолив Асоціацію ветеранів футболу України.

Раніше відомий український футбольний коментатор та блогер Віктор Вацко розкритикував Шевченка. УАФ та її голова поки що ніяк не відреагували на скандал із "договорняками".