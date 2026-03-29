Подарувала чоловікові двох дочок: як виглядає дружина власника АТБ Буткевича (фото)

Дружина підприємця також залучена до сімейного бізнесу

Валентина Буткевич, дружина українського бізнесмена, співвласника АТБ-Маркет, засновника BGV Group Management та президента житомирського ФК "Полісся" Геннадія Буткевича, веде непублічне життя. Проте фото з нею іноді виринають у соцмережах дочок.

"Телеграф" розповідає, що відомо про дружину мультимільйонера. Відомо, що Валентина Буткевич є засновницею та бенефіціарним власником заміського парково-готельного комплексу Equides Club.

Що стосується особистого життя, то Валентина подарувала чоловікові двох дочок: Анну та Дар'я , які зараз тісно пов’язані з Equides Club.

Анна Буткевич – українська теле- та радіоведуча, співачка, актриса, модель. Вона є співзасновником "Шале Еквідес" (п’ятизірковий готель та ресторан на території комплексу). Вона часто виступає обличчям клубу, організовує там благодійні вечори та світські заходи.

Дар’я Буткевич – президентка жіночого ФК "Полісся", професійно займається верховою їздою, виступає на змаганнях в Equides Club. Бере участь у стратегічному розвитку спортивної інфраструктури клубу.

Раніше повідомлялося, що Геннадій Буткевич має чудову колекцію годинників. До них входить унікальний хронометр, зроблений на честь українського боксера Василя Ломаченка.