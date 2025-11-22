"Шаміль, не стій!": епічний нокаут росіянина на турнірі UFC (відео)
Російський боєць UFC миттєво виконав наказ тренера
У суботу, 22 листопада, в Досі (Катар) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 265. У поєдинку андеркарду американський важковаговик Вальдо Кортес-Акоста брутально нокаутував росіянина Шаміля Газієва.
Що потрібно знати:
- Газієв програв нокаутом
- Перед вирішальним ударом тренер росіянина кричав своєму бійцю: "Не стій"
- Шаміль виконав установку тренера та ліг на канвас
Вальдо вже у першому раунді поклав суперника на канвас. Про це повідомляє "Телеграф".
Вже на 2-й хвилині Газієв "спіймав" вбивчий удар із правої, після чого опинився у глухому нокауті. "Родзинкою" нокауту став коментар одного із представників команди росіянина прямо перед вирішальним ударом. Хтось із кута кричав йому: "Шаміль, не стій на місці!", натякаючи на низьку швидкість бійця. Тієї ж секунди Газієв виконав установку тренера і перестав стояти, жартують у мережі.
Таким чином, Вальдо здобув свою 16 перемогу у профі при 2 поразках. Шаміль програв удруге, маючи на рахунку 14 перемог. Додамо, що американець вийшов у октагон на короткому повідомленні, погодившись на бій за 3 дні до шоу. Крім того, Кортес-Акоста 1 листопада бився на шоу UFC у Лас-Вегасі (США), де також здобув дострокову перемогу у 1 раунді.
Раніше президент США Дональд Трамп особисто анонсував турнір UFC. Змагання планують провести на території Білого дому у 2026 році.