"Шамиль, не стой!": эпичный нокаут россиянина на турнире UFC (видео)

Российский боец UFC мгновенно исполнил приказ тренера

В субботу, 22 ноября, в Дохе (Катар) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265. В поединке американский тяжеловес Вальдо Кортес-Акоста брутально нокаутировал россиянина Шамиля Газиева.

Что нужно знать:

Газиев проиграл нокаутом

Перед решающим ударом тренер россиянина кричал своему бойцу: "Не стой"

Шамиль исполнил установку тренера и лег на канвас

Вальдо уже в первом раунде уложил соперника на канвас. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже на 2-й минуте Газиев "поймал" убийственный удар с правой, после чего оказался в глухом нокауте. "Изюминкой" нокаута стал комментарий одного из представителей команды россиянина прямо перед решающим ударом. Кто-то из угла кричал ему: "Шамиль, не стой на месте!", намекая на низкую скорость бойца. В ту же секунду Газиев выполнил установку тренера и перестал стоять, шутят в сети.

Таким образом, Вальдо добыл свою 16 победу в профи при 2 поражениях. Шамиль проиграл во второй раз, имея на счету 14 побед. Добавим, что американец вышел в октагон на коротком уведомлении, согласившись на бой за 3 дня до шоу. Кроме того, Кортес-Акоста 1 ноября дрался на шоу UFC в Лас-Вегасе (США), где также добыл досрочную победу в 1 раунде.

Ранее президент США Дональд Трамп лично анонсировал турнир UFC. Соревнования планируют провести на территории Белого дома в 2026 году.