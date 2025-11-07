Нова форма збірної України налякала українців (фото)

Справа в ціні джерсі

Напередодні в Україні стартував продаж нової ексклюзивної форми національної команди з футболу від компанії adidas. Українцям сподобався домашній комплект Синьо-жовтих, проте ціна на джерсі лякає багатьох.

Що потрібно знати

Adidas випустила нову форму збірної України

Ціна футболки від 4999 грн

У мережі критикують таке ціноутворення для України

У мережі критикують ціни на футболки збірної України. Про це повідомляє "Телеграф".

В UAF Shop, офіційному магазині атрибутики національної збірної України з футболу, можна придбати оригінальну джерсі та репліку. Ціна питання 6499 та 4999 грн відповідно.

Футболки збірної України з футболу з’явилися у продажу

У мережі розкритикували ціни на джерсі збірної України.

Зазначимо, новий дизайн форми збірної України створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який 1918 року розробив художник та архітектор Василь Кричевський. На спині джерсі красується гасло "Україна понад усе".

Футболісти збірної України у новій формі

Гравці збірної України у новій формі від adidas

Віталій Миколенко

Микола Шапаренко та Віктор Циганков

Анатолій Трубін

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). Вирішальні ігри кваліфікації Синьо-жовті проведуть у листопаді 2025 року. З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.