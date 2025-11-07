Новая форма сборной Украины напугала украинцев (фото)
Дело в цене джерси
Накануне в Украине стартовала продажа новой эксклюзивной формы национальной команды по футболу от компании adidas. Украинцам понравился домашний комплект Сине-желтых, однако цена на джерси пугает многих.
Что нужно знать
- Adidas выпустила новую форму сборной Украины
- Цена футболки от 4999 грн
- В сети критикуют такое ценообразование для Украины
В сети критикуют цены на футболки сборной Украины. Об этом сообщает "Телеграф".
В UAF Shop, официальном магазине атрибутики национальной сборной Украины по футболу, можно приобрести оригинальную джерси и реплику. Цена вопроса 6499 и 4999 грн соответственно.
В сети раскритиковали цены на джерси сборной Украины.
Отметим, новый дизайн формы сборной Украины создан из-за переосмысления элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. На спине джерси красуется лозунг "Україна понад усе".
Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.
В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). Решающие игры квалификации Сине-желтые проведут в ноябре 2025 года. Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.