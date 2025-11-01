Захарова пішла проти Путіна? У МЗС Росії розвінчали власний міф

Російська топ-чиновниця зробила дивну заяву, яка йде поперек слів глави Кремля

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова визнала, що спорт є частиною політики. Раніше російська влада, включаючи президента РФ Володимира Путіна, російська пропаганда роками кричали про протилежне.

Що потрібно знати

Росія роками пропагує наратив, що спорт — поза політикою

Захарова зізналася, що це не так

У МЗС РФ тепер борються за "спорт без політизації"

Відповідний коментар Захарової наводить "Матч ТВ". Марія змінила знаменитий кремлівський наратив, що спорту — поза політикою. За її словами, спорт є частиною політики, а Росія тепер виступає проти його політизації.

Спорт — це, безумовно, і частина обличчя держави, частина політики держави, зовнішньої політики. Не треба бути наївними. Політика буде і в спорті, і в культурі, і в науці. Що ми маємо справді відкинути — це політизацію. Тобто тоді, коли політика зганяє спорт зі спорту і займає весь простір. Або політика підпорядковує спорт суто кон’юнктурним, болючим цілям і завданням чи світоглядам якоїсь певної групи. Ось це неприпустимо. Політика буде завжди й скрізь, це очевидно, а от політизацію треба зводити й переслідувати, всіляко таврувати. Марія Захарова

Зазначимо, Путін за будь-якого зручного моменту заявляв, що спорт повинен залишатися поза політикою. Ці заяви розпочалися після допінг-скандалів навколо російського спорту та відповідних санкцій та почастішали після усунення російських атлетів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Багато разів наголошував і ще раз хочу сказати: спорт має бути поза всякою політикою, навпаки, має зближувати людей. Володимир Путін

Зазначимо, попри свій же наратив, влада РФ постійно змішує спорт і політику. Яскравим прикладом є участь зірок російського спорту в мітингу Путіна в Лужниках у березні 2022 року. До речі, атлети відразу почали втрачати спонсорів через це.