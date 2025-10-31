Папа Римський прийняв подарунок із Росії (фото)

Російський олігарх похвалився дружбою з Ватиканом

Російський державний та політичний діяч, підприємець та шаховий функціонер Кірсан Ілюмжинов зробив подарунок Папі Римському Леву XIV. Ілюмжинов тісно пов’язаний з Кремлем і тільки у 2025 році за допомогою президента США Дональда Трампа позбавився санкцій.

Що потрібно знати

Ілюмжинов подарував шахи Леву XIV

Кірсан має намір стати президентом Міжнародної шахової федерації (FIDE)

Росіянин вже очолював світові шахи з 1995 по 2018 рік

Папа Римський охоче прийняв подарунок. Про це повідомляє ТАСС. Ілюмжинов подарував Папі буддійську танку та янтарні шахи, зроблені в Дагестані. Крім того, він заявив про дружбу із Ватиканом.

Я дружу з Ватиканом із 1995 року, коли став президентом FIDE. Іоанн Павло II одним із перших привітав мене з обранням. На цей раз передав Папі Леву XIV буддійську танку та унікальний подарунковий шаховий набір, виготовлений кубачинськими майстрами Дагестану. Подарунок від почесного президента шахової федерації Дагестану Магомеда Шариповича Алієва. Фігури у цих шахах зроблені з бурштину. Знаю, що Папа грає у шахи. У Ватикані поважають, люблять та визнають цю гру. Кірсан Ілюмжинов

Кірсан Ілюмжинов подарував шахи Папі Римському

Довідка : буддійська танка — це іконописне тибетське зображення на тканині, яке служить опорою для медитації і є важливою частиною буддійської культури.

Зазначимо, Ілюмжинов після зняття американських санкцій має намір балотуватися на посаду глави FIDE. Кірсан збирається повернути прапор та гімн РФ на міжнародних шахових змаганнях.

Що відомо про Папу Римського Лева XIV

Раніше "Телеграф" повідомляв, що FIDE допустила збірні РФ та Білорусі до командних змагань у нейтральному статусі. Рішення стосується лише юніорів (до 18 років) та спортсменів з обмеженими можливостями.