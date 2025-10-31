Папа Римский принял подарок из России (фото)

Российский олигарх похвастался дружбой с Ватиканом

Российский государственный и политический деятель, предприниматель и шахматный функционер Кирсан Илюмжинов сделал подарок Папе Римскому Льву XIV. Илюмжинов тесно связан с Кремлем и только в 2025 году с помощью президента США Дональда Трампа избавился от санкций.

Что нужно знать

Илюмжинов подарил шахматы Льву XIV

Кирсан намерен стать президентом Международной шахматной федерации (FIDE)

Россиянин уже возглавлял мировые шахматы с 1995 по 2018 год

Папа Римский охотно принял подарок. Об этом сообщает ТАСС. Илюмжинов подарил Папе буддийскую танку и янтарные шахматы, сделанные в Дагестане. Кроме того, он заявил о дружбе с Ватиканом.

Я дружу с Ватиканом с 1995 года, когда стал президентом FIDE. Иоанн Павел II одним из первых поздравил меня с избранием. В этот раз передал Папе Льву XIV буддийскую танку и уникальный подарочный шахматный набор, изготовленный кубачинскими мастерами Дагестана. Подарок от почетного президента шахматной федерации Дагестана Магомеда Шариповича Алиева. Фигуры в этих шахматах сделаны из янтаря. Знаю, что Папа играет в шахматы. В Ватикане уважают, любят и признают эту игру. Кирсан Илюмжинов

Справка: буддийская танка — это тибетское иконописное изображение на ткани, которое служит опорой для медитации и является важной частью буддийской культуры.

Отметим, Илюмжинов после снятия американских санкций намерен баллотироваться на пост главы FIDE. Кирсан собирается вернуть флаг и гимн РФ на международных шахматных соревнованиях.

Что известно о Папе Римском Льве XIV

Ранее "Телеграф" сообщал, что FIDE допустила сборные РФ и Беларуси к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение касается только юниоров (до 18 лет) и спортсменов с ограниченными возможностями.