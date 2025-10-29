Российские фигуристы опозорились после встречи с Ким Чен Ыном

Россияни почувствовали "свободу" в Северной Корее

Российские танцоры на льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин выступили на фестивале в КНДР. Там отмечали 80-ю годовщину создания Трудовой партии Кореи.

Что нужно знать

Россияне сначала заявили об отсутствии запретов в КНДР

Фигуристы тут же пожаловались, что им запрещали смеяться и гулять вне отеля

В сети высмеяли российскую делегацию фигуристов

Фигуристы и их тренер Ксения Конкина сначала рассказали sport-express.ru, что в КНДР не было никаких запретов, однако уже в следующем предложении сами же опровергли свои слова. В сети лишь посмеялись над словами спортсменов.

Были какие-то строгие запреты? Нет, ничего не запрещали. Только в автобусе попросили поменьше смеяться – потому что могут подумать, будто мы смеемся над местными. Таисия Шепталина

Самый главный минус лично для меня – нельзя гулять. Совсем. Без гида выходить запрещено, только вокруг отеля можно было пройтись – там три беседки, зона барбекю. Все. А так – гостиница, автобус, каток, обратно. Вот это мне было тяжело, я люблю пройтись, проветрить голову. Ксения Конкина

Кроме того, гиды в Корее не очень разговорчевы.

Мы пробовали (говорить с гидом), да. Иногда она делала вид, что не понимает, и мы решили, что просто не имеет права отвечать. Но на пару вопросов все же ответила. Я спросила, какие у них зарплаты. Сказала – примерно 10 долларов в месяц! Мы, конечно, удивились. Пиво стоит 50 центов, сигареты – столько же. Платить можно долларами, евро, юанями. Ксения Конкина

Россиян восхитило шоу, которое устроили для Ким Чен Ына. Фигуристы сделали вывод, что вся страна любит его.

Мы видели Ким Чен Ына вживую, как он говорил речь. Было очень зрелищно. Только жалко девушек-скрипачек – сидели в оркестровой яме под дождем, промокли, а мы под навесом. Но, конечно, масштаб потрясающий. И видно, как они обожают своего лидера. Когда он выходил, все вставали, хлопали, как будто каждый ждал, что он посмотрит именно на него. Ксения Конкина

В сети лишь посмеялись над российской делегацией спортсменов в КНДР. Пользователи отметили, что РФ огромными шагами движется в сторону Северной Кореи.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам отбираться на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. К слову, на квалификационном турнире в Китае ISU угодил в скандал. Пресс-служба организации опубликовала в соцсетях видео выступления россиянина под украинскую песню.