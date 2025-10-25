Паркер — Вордлі: онлайн-трансляція бою

Важковаговики розіграють другорядні титули

У суботу, 25 жовтня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться грандіозний вечір боксу. Очолить шоу титульний поєдинок у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) — Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Що потрібно знати:

Паркер та Вордлі проведуть бій за другорядні пояси у надважкій вазі

Переможець поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул WBO (Всесвітня боксерська організація)

Основним поясом WBO володіє українець Олександр Усик

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Паркер — Вордлі. Орієнтовно поєдинок розпочнеться 26 жовтня о 00:30 за київським часом. Слідкувати за шоу можна у статті "Паркер — Вордлі: онлайн-трансляція вечора боксу".

Пряма трансляція бою Паркер — Вордлі (оновлюється)

Паркер і Вордлі поб'ються за другорядні "тимчасові" чемпіонські пояси WBO та WBA, проте головною нагородою стане титульний шанс. Переможець протистояння вийде на Усика. Якщо Олександр відмовиться захищати пояс, йому доведеться звільнити його. Додамо, що новозеландець Паркер підходить до поєдинку з вагою 119 кг, а його суперник із Британії на 10 кг легший.

Зазначимо, Паркер у лютому 2025 року нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді.

Вордлі в червні 2025 року нокаутував Джастіса Хуні в 10-му раунді.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Паркер — Вордлі в Україні. До речі, Джозеф — беззаперечний фаворит поєдинку.

Очікується, що Усик повернеться на ринг у першій половині 2026 року. Примітно, що WBO вже зобов’язувала Олександра провести захист титулу проти Джозефа, проте українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, однак пізніше в мережі випливли кадри, на яких Олександр танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів. Проте "Кіт" отримав час на відпочинок та відновлення, а Паркер — нового суперника.