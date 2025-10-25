Паркер - Уордли: онлайн-трансляция боя

Тяжеловесы разыграют второстепенные титулы

В субботу, 25 октября, в Лондоне (Великобритания) состоится грандиозный вечер бокса. Возглавит шоу титульный поединок в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) — Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Что нужно знать:

Паркер и Уордли проведут бой за второстепенные пояса в супертяжелом весе

Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул WBO (Всемирная боксерская организация)

Основным поясом WBO владеет украинец Александр Усик

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Паркер — Уордли. Ориентировочно поединок начнется 26 октября в 00:30 по киевскому времени. Следить за шоу можно в статье "Паркер — Уордли: онлайн-трансляция вечера бокса".

Прямая трансляция боя Паркер — Уордли (обновляется)

Паркер и Уордли сразятся за второстепенные временные чемпионские пояса "WBO" и "WBA", однако главной наградой станет титульный шанс. Победитель противостояния выйдет на Усика. Если Александр откажется защищать пояс, то ему придется освободить его. Добавим, что новозеландец Паркер подходит к поединку с весом 119 кг, а его соперник из Британии на 10 кг легче.

Отметим, Паркер в феврале 2025 года нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде.

Уордли в июне 2025 года нокаутировал Джастиса Хуни в 10-м раунде.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Паркер — Уордли в Украине. К слову, Джозеф — безоговорочный фаворит поединка.

Ожидается, что Усик вернется на ринг в первой половине 2026 года. Примечательно, что WBO уже обязывала Александра провести защиту титула против Джозефа, однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, однако позднее в сети всплыли кадры, на которых Александр танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров. Тем не менее "Кот" получил время на отдых и восстановление, а Паркер — нового соперника.