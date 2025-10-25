Паркер - Вордлі: онлайн-трансляція вечора боксу

Відомі боксери битимуться за другорядні пояси

У суботу, 25 жовтня, у Лондоні (Велика Британія) на O2 Arena відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийдуть новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) та британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Що потрібно знати:

Паркер і Вордлі проведуть бій за другорядні пояси у надважкій вазі

Переможець поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул WBO (Всесвітня боксерська організація)

Основним поясом WBO володіє українець Олександр Усик

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Паркер — Вордлі. Початок о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція вечора боксу Паркер — Вордлі (оновлюється)

Пряма відеотрансляція андеркарда шоу Паркер — Вордлі

Що на кону

На кону поєдинку Паркер — Вордлі стоятимуть другорядні тимчасові чемпіонські пояси WBO та WBA, проте головним призом стане титул обов’язкового претендента WBO. Якщо Усик відмовиться захищати пояс Організації, йому доведеться звільнити титул WBO.

До речі, перед боєм боксери провели традиційну церемонію зважування. Джозеф на вагах показав 119 кг, а Фабіо — 110,1 кг.

Де дивитися бій Паркер — Вордлі

У прямому етері в Україні чемпіонський бій Паркер-Вордлі покаже медіаплатформа DAZN. Вартість перегляду шоу в Україні складає 1027 грн. Вечір боксу на DAZN стартує о 16:30 за київським часом.

Прогноз на бій Паркер — Вордлі

На думку фахівців, Паркер є беззаперечним фаворитом бою. На його тріумф можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,28. В той самий час успіх британця менш ймовірний — коефіцієнт 3,75. Нічия традиційно котирується слабо — коефіцієнт 21.

Кард шоу Паркер — Вордлі

Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) — Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) — Бій за титули "тимчасового" чемпіона світу за версіями WBA та WBO у надважкій вазі (понад 90,7 кг)

Льюїс Едмондсон (11-1, 3 KO) — Езра Тейлор (12-0, 8 KO) — Бій за титул чемпіона Британії у напівважкій вазі (до 79,4 кг)

Юрген Улдедай (20-1, 8 KO) — Ролі Ламберт Фогум (18-3-1, 14 KO) — Бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBO у 1-й важкій вазі (до 90,7 кг)

Денні Куотермейн (13-0-1, 4 KO) — Ройстон Барні-Сміт (14-0, 7 KO) — Бій за титули чемпіона Європи за версіями WBO та IBF у 2-й напівлегкій вазі (до 59 кг)

Мітчелл Сміт (18-1, 9 KO) — Арні Доусон (8-0, 4 КО) — Бій за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO у легкій вазі (до 61,2 кг)

Тоні Кертіс (11-1, 3 КО) — Лакшмі Сарагоса Контрерас (3-12-2, 1 КО)

Антон Ессон (4-0, 3 КО) — Джордан Еллісон (15-58-5, 1 КО)

Джиммідін Вуд (3-0, 0 КО) — Артем Спатар (5-17-1, 1 КО)

Джордж Кротті (3-0, 1 КО) — Бахадур Карамі (4-38-4, 1 КО)

Зайн Ахмед (дебют) — Енхель Гомес (9-51-3, 4 КО)

Хасан Ішак (1-0, 1 КО) — Джейк Поллард (1-99, 0 КО)

Андеркард шоу Паркер — Вордлі

Попередні бої

Паркер у лютому 2025 року нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді.

Уордлі в червні 2025 року нокаутував Джастіса Хуні в 10-му раунді.

Нагадаємо, переможець бою Паркер — Вордлі отримає титульний поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у гевівайті Олександра Усика (24-0, 15 КО). Очікується, що Усик повернеться на ринг у першій половині 2026 року.

Примітно, що WBO вже зобов’язувала Усика провести захист титулу проти Джозефа, проте українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, однак пізніше в мережі випливли кадри, на яких Олександр танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів. Проте "Кіт" отримав час на відпочинок та відновлення, а Паркер — нового суперника.