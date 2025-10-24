Паркер — Вордлі: де і коли дивитися бій за право битися з Усиком

Переможець поєдинку, ймовірно, стане наступним суперником українського чемпіона

У суботу, 25 жовтня, в Лондоні (Велика Британія) відбудеться супербій у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) — Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО). Переможець отримає титульний поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Що потрібно знати:

Паркер і Вордлі проведуть бій за другорядні пояси у надважкій вазі

Переможець поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул WBO (Всесвітня боксерська організація)

Усик, який володіє титулом WBO, зобов’язаний дати бій, або відмовитися від пояса

У прямому етері в Україні чемпіонський бій Паркер — Вордлі покаже медіаплатформа DAZN. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

DAZN транслюватиме поєдинок Паркер — Вордлі за системою PPV. Вартість перегляду шоу в Україні складає 1027 грн. Додамо, що шоу боксу проходитиме на O2 Arena.

Вечір боксу Паркер — Вордлі стартує о 16:30 за київським часом. Головний бій орієнтовно розпочнеться 25 жовтня о 00:30 за київським часом.

На кону поєдинку Паркер — Вордлі стоятимуть другорядні тимчасові чемпіонські пояси WBO та WBA, проте головним призом стане титул обов’язкового претендента WBO. Якщо Усик відмовиться захищати пояс Організації, йому доведеться звільнити титул WBO.

Зазначимо, Усик повернеться на ринг у першій половині 2026 року. WBO вже зобов’язувала Олександра провести захист титулу проти Джозефа, проте українець попросив в Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, проте пізніше в мережі випливли кадри, на яких українець танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів. Проте "Кіт" отримав час на відпочинок та відновлення, а Паркер — нового суперника.