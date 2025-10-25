Паркер - Уордли: онлайн-трансляция вечера бокса

Известные боксеры сразятся за второстепенные пояса

В субботу, 25 октября, в Лондоне (Великобритания) на O2 Arena состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг выйдут новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) и британец Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Что нужно знать:

Паркер и Уордли проведут бой за второстепенные пояса в супертяжелом весе

Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул WBO (Всемирная боксерская организация)

Основным поясом WBO владеет украинец Александр Усик

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Паркер — Уордли. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция вечера бокса Паркер — Уордли (обновляется)

Прямая видеотрансляция андеркарда шоу Паркер - Уордли

Что на кону

На кону поединка Паркер — Уордли будут стоять второстепенные временные чемпионские пояса WBO и WBA, однако главным призом станет титул обязательного претендента WBO. Если Усик откажется защищать пояс Организации, то ему придется освободить титул WBO.

К слову, перед боем боксеры провели традиционную церемонию взвешивания. Джозеф на весах показал 119 кг, а Фабио — 110,1 кг.

Где смотреть бой Паркер — Уордли

В прямом эфире в Украине чемпионский бой Паркер — Уордли покажет медиа-платформа DAZN. Стоимость просмотра шоу в Украине составляет 1027 грн. Вечер бокса на DAZN стартует в 16:30 по киевскому времени.

Прогноз на бой Паркер — Уордли

По мнению специалистов, Паркер является безоговорочным фаворитом боя. На его триумф можно сделать ставку с коэффициентом 1,28. В то же время успех британца менее вероятен — коэффициент 3,75. Ничья традиционно котируется слабо — коэффициент 21.

Кард шоу Паркер — Уордли

Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) — Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO) — Бой за титулы "временного" чемпиона мира по версиям WBA и WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Льюис Эдмондсон (11-1, 3 KO) — Эзра Тейлор (12-0, 8 KO) — Бой за титул чемпиона Британии в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Юрген Улдедай (20-1, 8 KO) — Ролли Ламберт Фогум (18-3-1, 14 KO) — Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в 1-м тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Дэнни Куотермейн (13-0-1, 4 KO) — Ройстон Барни-Смит (14-0, 7 KO) — Бой за титулы чемпиона Европы по версиям WBO и IBF во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)

Митчелл Смит (18-1, 9 KO) — Арни Доусон (8-0, 4 КО) — Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг)

Тони Кёртис (11-1, 3 КО) — Лакшми Сарагоса Контрерас (3-12-2, 1 КО)

Антон Эссон (4-0, 3 КО) — Джордан Эллисон (15-58-5, 1 КО)

Джиммидин Вуд (3-0, 0 КО) — Артём Спатар (5-17-1, 1 КО)

Джордж Кротти (3-0, 1 КО) — Бахадур Карами (4-38-4, 1 КО)

Зайн Ахмед (дебют) — Энхель Гомес (9-51-3, 4 КО)

Хассан Ишак (1-0, 1 КО) — Джейк Поллард (1-99, 0 КО)

Андеркард шоу Паркер - Уордли

Предыдущие бои

Паркер в феврале 2025 года нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде.

Уордли в июне 2025 года нокаутировал Джастиса Хуни в 10-м раунде.

Напомним, победитель боя Паркер — Уордли получит титульный поединок против абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО). Ожидается, что Усик вернется на ринг в первой половине 2026 года.

Примечательно, что WBO уже обязывала Усика провести защиту титула против Джозефа, однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, однако позднее в сети всплыли кадры, на которых Александр танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров. Тем не менее "Кот" получил время на отдых и восстановление, а Паркер — нового соперника.