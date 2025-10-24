Паркер - Уордли: где и когда смотреть бой за право сразиться с Усиком

Победитель поединка, вероятно, станет следующим соперником украинского чемпиона

В субботу, 25 октября, в Лондоне (Великобритания) состоится супербой в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) — Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО). Победитель получит титульный поединок против абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО).

Что нужно знать:

Паркер и Уордли проведут бой за второстепенные пояса в супертяжелом весе

Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул WBO (Всемирная боксерская организация)

Усик, владеющий титулом WBO, обязан дать бой, или отказаться от пояса

В прямом эфире в Украине чемпионский бой Паркер — Уордли покажет медиа-платформа DAZN. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

DAZN будет транслировать поединок Паркер — Уордли по системе PPV. Стоимость просмотра шоу в Украине составляет 1027 грн. Добавим, что шоу бокса пройдет на O2 Arena.

Вечер бокса Паркер — Уордли стартует в 16:30 по киевскому времени. Главный бой ориентировочно начнется 25 октября в 00:30 по киевскому времени.

На кону поединка Паркер — Уордли будут стоять второстепенные временные чемпионские пояса WBO и WBA, однако главным призом станет титул обязательного претендента WBO. Если Усик откажется защищать пояс Организации, то ему придется освободить титул WBO.

Отметим, Усик вернется на ринг в первой половине 2026 года. WBO уже обязывала Александра провести защиту титула против Джозефа, однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, однако позднее в сети всплыли кадры, на которых украинец танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров. Тем не менее "Кот" получил время на отдых и восстановление, а Паркер — нового соперника.