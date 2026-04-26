Зима повертається? Як довго можуть тривати нічні заморозки

В Україну повертаються заморозки

Кінець квітня не тішить гарною погодою. Синоптики попереджають про заморозки до -5, мокрий сніг і жовтий рівень небезпеки, а нічні мінуси, за попередніми прогнозами, можуть затриматися до початку травня.

Про це свідчать прогнози "Укргідрометцентру".

У понеділок, 27 квітня, у південних та південно-східних регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 градусів. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки. Метеорологи також оголосили II рівень (помаранчевий) небезпеки через нічні заморозки в повітрі 0…-3 градуси.

Прогноз погоди на 27 квітня 2026 року.

Вдень найхолодніше буде у північних та східних регіонах, де ртутні стовпчики не зможуть перетнути позначку +9 градусів. На півдні повітря прогріється до +14. На решті території максимальна температура становитиме +10…+12 градусів.

У південних та західних регіонах прогнозують суху погоду, тоді як в інших областях пройдуть дощі, часто з мокрим снігом. Примітно, що сніг може йти навіть серед дня за плюсової температури.

Прогноз погоди на 27 квітня 2026 року

У вівторок, 28 квітня, вдень до +14 повітря прогріється на півдні, сході та Закарпатті. Максимальна температура очікується у Первомайську Миколаївської області – там термометри покажуть +16 градусів. Синоптики попереджають про нічні заморозки у повітрі від 0 до -3 градусів, через що оголошено II рівень (помаранчевий) небезпеки.

Невеликі дощі прогнозують у Сумській та Чернігівській областях. На решті території очікується суха хмарна погода.

Прогноз погоди на 28 квітня 2026 року

У середу, 29 квітня, нічні мінуси збережуться на півночі, сході та в частині центральних областей. Водночас максимальні денні температури зростуть на пару градусів. Невеликі дощі пройдуть майже скрізь.

Прогноз погоди на 29 квітня 2026 року

У четвер, 30 квітня, у прогнозі Укргідрометцентру зберігаються негативні температури у темний час доби у північних, частині західних та центральних областей. Вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів. Також фахівці обіцяють невеликі денні дощі на всій території України.

Прогноз погоди на 30 квітня 2026 року

У п’ятницю, 1 травня, нічні заморозки можливі на півдні країни, про що свідчать дані радара Ventusky. Як видно на карті, температура до -2 градусів може бути о 3:00 у Карпатах та близько 0…-1 в окремих районах Одеської та Миколаївської області.

Прогноз погоди на 1 травня 2026 року

На 15:00 фахівці цього ресурсу прогнозують від +8 до +13. На жаль, порівняти цей прогноз з даними Укргідрометцентру на цей час неможливо.

Прогноз погоди на 1 травня 2026 року.

Нагадаємо, що довгострокові прогнози часто змінюються і їхня достовірність не надто висока.

Раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що наприкінці квітня Україну накриє нова хвиля холоду з півночі.