"Такого не було 100 тисяч років". Що кліматологиня каже про аномально спекотне літо 2026

Протягом останніх років погода значно змінюється

Україну цілком може у 2026 влітку очікувати досить спекотна та подекуди аномальна погода. Однак точно спрогнозувати, які температурні максимуми чекатимуть країну складно.

Про це "Телеграфу" розповіла кандидат географічних наук Віра Балабух.

Центр прогнозування клімату NOAA попередив про високу ймовірність виникнення Ель-Ніньйо або Південного коливання. Вже влітку 26-го року, кажуть, будуть безпрецедентні температурні аномалії у всьому світі та в Україні. При цьому Укргідрометцентр спростовує цю інформацію. На вашу думку, що взагалі буде?

— Щодо того наскільки можуть бути безпрецедентними аномалії температури в окремі дні зараз сказати неможливо. Проте очікується що аномалії середньої за літо температура повітря в Україні можуть становити 1-2°С. При цьому очікується що найбільшими вони будуть у північних і північно-східних областях України.

"Виходячи з тих тенденцій, які зараз спостерігаються, і аналізуючи температуру повітря при явищі Ель-Ніньйо, можна очікувати хвилі спеки і цього літа в Україні, як і в попередні роки. Такі процеси зумовлюють значні аномалії температури повітря. Вони спостерігаються протягом усього року, але зимою і літом відмічається найбільший ріст повторюваності, тривалості та інтенсивності хвиль тепла. Це призвело до суттєвого підвищення температури повітря у ці сезони", — каже Балабух.

— Якщо порівнювати дві кліматичні норми, які не перетинаються, це середнє значення за тридцятилітній період з 1961 по 1990 і з 1991 по 2020, то бачимо, що середня за літо температура повітря зросла в Україні майже на півтора градуса.

Дивіться, у липні 24-го аномальна спека була в Україні, у Києві вона побила 140-річний рекорд, і це було +34,2 градуса. В Україні вона перевищувала 40 градусів, десь доходило до 42. То цього літа очікувати ще вищих показників?

— Ми не можемо з такою завчасністю прогнозувати якою саме буде температура повітря. Ї́ї значення можна спрогнозувати лише за декілька діб. Довгострокові прогнози передбачають лише аномалії середньої за сезон чи місяць температури повітря, кількості опадів та їхню ймовірність. Тобто очікуються ці значення вище-нижче норми, чи в межах норми.

А щодо літа 2026, які прогнози можна зробити?

— Відповідно до розрахунків світових прогностичних центрів, очікується що середня за місяць температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за сучасну кліматичну норму, в кількість опадів за сезон може бути в межах норми. Щодо опадів, то на жаль, такі прогнози не дозволяють сказати як саме опади розподілятимуться протягом сезону. Якщо, наприклад, у якомусь пункті за один дощ випаде 3,5 місячних норми опадів і це буде єдиний дощ за літо, то кількість опадів буде вищою за норму, хоча, насправді, спостерігатиметься сильна посуха. ʼ

Віра Балабух

Якщо прогноз погоди на декілька днів — це прогноз стану атмосфери, те, що ви кажете 40°С — це стан атмосфери. То прогноз сезонний — це прогноз тенденцій. Що буде відбуватися?

— З великою ймовірністю температура повітря буде загалом вищою за норму протягом тривалого періоду. Проте це не значить що не буде хвиль холоду. Вони також можливі. Але будуть короткочасними і менш інтенсивними.

Мінімальна температура зафіксована метеорологічною станцією -29,9 градуса у 2026, а торік в цей період було +7 градусів. Як утворився такий великий розрив?

— Це некоректне порівняння температури в окремі роки, тому що вона може залежати від різних процесів загалом. Наприклад, у роки коли переважають процеси Ель-Ніньо, спостерігається більше додатних аномалій температури і температура повітря загалом вища.

У роки з Ла-Нінья — навпаки, більше від'ємних аномалій і значно нижчі температури. Температура повітря залежить від поєднання багатьох чинників, які можуть діяти як в одному напрямку, зумовлюючи додатні чи від'ємні аномалії, так і нівелюючи вплив один одного. Так, наприклад, аномально низькі температури минулої зими були зумовлені дією одночасно декількох чинників, зокрема, Ла-Ніньо, стратосферним потепління яке спостерігалось уже на початку зими, квазідвухрічним коливанням стратосферних вітрів. Ці чинники сприяли посиленню меридіональної циркуляції атмосфери. Як наслідок, одночасно у різних регіонах північної півкулі спостерігались потужні хвилі холоду та тепла. У січні, коли в Україні температура повітря опускалась нижче 25 градусів у Норвегії вона була в окремі дні навіть додатною.

Та й на території України спостерігались дуже різні процеси. Це привело до того що в північних областях, особливо у Житомирській, Київській та Чернігівській, спостерігались аномально низькі температури. Але на півдні України, на Закарпатті температура повітря взимку була аномально високою, а тривалість зими меншою за кліматичну норму.

"Та ж Рівненська, і Черкаська, і Вінницька області також частково потерпали від морозів, але найбільші аномалії були характерні саме для Житомирської, Київської, Чернігівської областей. У південних областях та на Закарпатті аномально високі температури взимку зумовили продовження вегетаційного періоду на один- два тижні", — каже Балабух.

Чи доведеться через зміну клімату міняти нашу аграрну промисловість? Грубо кажучи, вирощувати банани і ананаси, замість картоплі, буряків.

— Протягом останніх десятиліть на нашій планеті, і в Україні також, спостерігаються суттєві зміни клімати, які в останнє десятиліття стали безпрецедентними.

Як кажуть метеорологи, таких високих температур на планеті не спостерігалося вже майже 100 000 років, а може й більше. Підвищується температура повітря, зростає тривалість і теплозабезпеченість вегетаційного періоду, що сприяє вирощуванню більш теплолюбних культур. Більш теплі і короткі зими дозволяють отримати ранні врожаї озимих культур. Появляється можливість отримати ще один урожай після збору озимих культур.Багато аграріїв вже використовують такі можливості і отримують ще один урожай.

Проте підвищення температури в Україні супроводжується зростанням посушливості. Тому щоб отримувати стабільні врожаї необхідне зрошування, використання більш посушливих культур та нових технологій. Загрозою для аграріїв є й заморозки. Протягом останніх років вони спостерігаються на фоні значно вищих температур і завдають великих збитків, особливо садам і виноградникам, як це було у 2025 році.

До речі, якщо говорити про зміни клімату, то от саме в квітні і в травні температура повітря в Україні найменше змінилась, порівняно з попередніми роками. Це свідчить про те, що повторюваність та інтенсивність сильних хвиль холоду у цей період змінилась не суттєво.

Зараз іде похолодання, воно не вплине на наш грушки-яблучки, котрі уже починають квітнути?

— Якщо будуть заморозки в повітрі, то вони можуть пошкодити і цвіт і зав'язь.

До речі, на тлі змінюваності теплої пори у нас залишиться "бабине літо" чи ні

— Взагалі метеорологічно "бабине літо" — це короткочасний період підвищення температури, який спостерігається після того, як середня за добу температура повітря стала нижчою за 15°С — це межа літа. Такі потепління зумовлені хвилями тепла. Вони спостерігаються не лише восени, а й протягом усього холодного періоду. Це приводить до збільшення кількості літніх днів у цей період, які можемо назвати “бабиним літом”. Кількість таких днів в Україні суттєво збільшується.Тому "бабине літо" не лише у вересні чи жовтні, в навіть у грудні, березні — цілком реальне.

