Зима возвращается? Как долго могут продлиться ночные заморозки

Мария Назарова
В некоторых регионах пройдет снег Новость обновлена 26 апреля 2026, 12:26
В некоторых регионах пройдет снег.

В Украину возвращаются заморозки

Конец апреля не радует хорошей погодой. Синоптики предупреждают о заморозках до -5, мокром снеге и желтом уровне опасности, а ночные минусы, по предварительным прогнозам, могут задержаться до начала мая.

Об этом свидетельствуют прогнозы "Укргидрометцентра".

В понедельник, 27 апреля, в южных и юго-восточных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов. Объявлен I (желтый) уровень опасности. Метеорологи также объявили II уровень (оранжевый) опасности из-за ночных заморозков в воздухе 0…-3 градуса.

Прогноз погоды на 27 апреля 2026
Днем холоднее всего будет в северных и восточных регионах, где ртутные столбики не смогут пересечь отметку +9 градусов. На юге воздух прогреется до +14. На остальной территории максимальная температура составит +10… +12 градусов.

В южных и западных регионах прогнозируют сухую погоду, в то время как в других областях пройдут дожди, часто с мокрым снегом. Примечательно, что снег может идти даже среди дня при плюсовой температуре.

Прогноз погоды на 27 апреля 2026
Во вторник, 28 апреля, днем до +14 воздух прогреется на юге, востоке и Закарпатье. Максимальная температура ожидается в Первомайске Николаевской области – там термометры покажут +16 градусов. Синоптики предупреждают о ночных заморозках в воздухе от 0 до -3 градусов, из-за чего объявлен II уровень (оранжевый) опасности.

Небольшие дожди прогнозируют в Сумской и Черниговской областях. На остальной территории ожидается сухая пасмурная погода.

Прогноз погоды на 28 апреля 2026
В среду, 29 апреля, ночные минуса сохранятся на севере, востоке и в части центральных областей. В то же время максимальные дневные температуры вырастут на пару градусов. Небольшие дожди пройдут почти везде.

Прогноз погоды на 29 апреля 2026
В четверг, 30 апреля, в прогнозе Укргидрометцентра сохраняются отрицательные температуры в темное время суток в северных, части западных и центральных областей. Днем воздух прогреется до +11… +16 градусов. Также специалисты обещают небольшие дневные дожди по всей территории Украины.

Прогноз погоды на 30 апреля 2026
В пятницу, 1 мая, ночные заморозки возможны на юге страны, о чем свидетельствуют данные радара Ventusky. Как видно на карте, температура до -2 градусов может быть в 3:00 в Карпатах и около 0… -1 в отдельных районах Одесской и Николаевской области.

Прогноз погоды на 1 мая 2026 ночь
На 15:00 специалисты этого ресурса прогнозируют от +8 до +13. К сожалению, сравнить этот прогноз с данными Укргидрометцентра на данный момент не представляется возможным.

Прогноз погоды на 1 мая 2026 день
Напомним, что долгосрочные прогнозы часто изменяются и их достоверность не слишком высока.

Ранее известный синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что в конце апреля Украину накроет новая волна холода с севера.

#Погода #Снег #Похолодание #Град #Заморозки #Апрель #Прогноз погоды #1 мая