Не лише жуки: з’явилася нова небезпека, яка може знищити врожай

Фермери кажуть, що сезон шкідників розпочався раніше за звичне

"Прокинулися всі, хто тільки можна", – каже фермерка Наталя Тарабаніна. За її словами, на ділянці вже активна попелиця, а оленка взялася за бруньки на деревах. "Телеграф" розповість, які шкідники вже на городах, чого чекати в травні-червні – і чому цього року з'явилась нова загроза, про яку більшість городників не здогадується.

Що важливо знати:

Шкідники активізувалися раніше: попелиця, квіткоїд, капустянка вже пошкоджують рослини.

Нова загроза — віруси з імпортного насіння, що розповсюджуються комахами.

У травні-червні очікується пік: жук, кліщ, плодожерка; критичний ранній захист.

Хто вже тут

Станом на середину квітня активними є кілька груп шкідників. У садах степової зони зафіксована висока активність яблуневого квіткоїда – довгоносика, який за температури понад +10°С починає відкладати яйця в бутони і фактично знищує майбутній урожай ще до цвітіння.

Одночасно, за даними Держпродспоживслужби, у степовій зоні спостерігається високий інфекційний фон моніліозу кісточкових – абрикосів, вишні, черешні.

На городніх ділянках масово прокинулася попелиця – один із найпоширеніших і найнебезпечніших ранніх шкідників. Її небезпека не лише в прямому пошкодженні листя: попелиця є переносником вірусних інфекцій, які можуть знищити рослину повністю і безповоротно. Активна медведка, хрестоцвіті блішки, дротяник у ґрунті.

Медмедка (також називають капустянка)

"Найбільше рослини страждають через те, що шкідники пошкоджують оболонку — і туди одразу заноситься інфекція. Якщо вірусна – рослину вже не врятуєш, тільки утилізувати. Зараз прокинулися всі, які тільки можна. Навіть оленка волохата вже їсть бруньки на деревах", – говорить фермерка Наталя Тарабаніна.

Нова загроза: віруси з імпортного насіння

Окремою проблемою цього сезону фермери називають вірусні захворювання рослин, які потрапляють в Україну через імпортну продукцію

Збудники, з якими вітчизняна наука ще не стикалась, поширюються через комах-переносників і швидко розходяться по сусідніх господарствах. Особливо вразливі малі фермерські господарства, які купують його без належної сертифікації або привозять його з-за кордону без фітосанітарного контролю.

"Торік у людей було дуже багато проблем, і коли почали розбиратись – виявились віруси, яких в Україні ще не було. Великі агрохолдинги купують сертифіковане насіння. А маленькі господарства – що в кишені привезли з-за кордону – ось так і розповсюджують", – говорить спеціалістка.

Кого чекати в травні-червні

З настанням стабільного тепла – орієнтовно після 8–10 травня – очікується вихід колорадського жука. За посушливих умов і температури понад +20 градусів він розмножується швидко.

Колорадський жук — головний ворог картоплі

Одночасно активізується павутинний кліщ, який у спеку дає нове покоління кожні 7-10 днів. На плодових деревах у травні-червні розпочнеться льот плодожерки.

На капустяних грядках слід очікувати капустяну муху, гусінь білана і молі – при температурі 15-20 градусів вони поширюються інтенсивно. Цибулі загрожує цибулева муха і трипс, активність якого зростає саме в невологих умовах.

Що робити просто зараз

Перший крок – огляд ґрунту при перекопуванні: личинки медведки і дротяника видно неозброєним оком.

Якщо виявили – обробка ґрунту інсектицидом до посадки обов'язкова. Для саду критичне вікно – перша і друга декади квітня, між фазами "зеленого конуса" та "рожевого бутона": одна своєчасна обробка здатна захистити більшу частину майбутнього врожаю.

Насіння, особливо імпортне або придбане з непевних джерел, варто перевіряти або обробляти перед посівом. Захист від вірусних інфекцій починається із захисту від комах-переносників – передусім попелиці.