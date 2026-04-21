Не только жуки: появилась новая опасность, которая может уничтожить урожай

Фермеры говорят, что сезон вредителей начался раньше обычного

"Проснулись все, кто только можно", – говорит фермер Наталья Тарабанина. По ее словам, на участке уже активна тля, а оленка взялась за почки на деревьях. "Телеграф" расскажет, какие вредители уже на огородах, чего ждать в мае-июне – и почему в этом году появилась новая угроза, о которой большинство огородников не догадывается.

Что важно знать:

Вредители активизировались раньше: тля, цветоед, медведка уже повреждают растения.

Новая угроза — вирусы из импортных семян, распространяемые насекомыми.

В мае-июне ожидается пик: жук, клещ, плодожорка; критична ранняя защита.

Кто уже здесь

По состоянию на середину апреля активными являются несколько групп вредителей. В садах степной зоны зафиксирована высокая активность яблоневого цветоеда – долгоносика, который при температуре выше +10°С начинает откладывать яйца в бутоны и фактически уничтожает будущий урожай еще до цветения.

Одновременно, по данным Госпродпотребслужбы, в степной зоне наблюдается высокий инфекционный фон монилиоза косточковых – абрикосов, вишни, черешни.

На огородных участках массово проснулась тля – один из самых распространенных и опасных ранних вредителей. Ее опасность не только в прямом повреждении листьев: тля является переносчиком вирусных инфекций, которые могут уничтожить растение полностью и безвозвратно. Активна медведка, крестоцветные блошки, проволочник в почве.

Медведка (также называют капустянка)

"Больше всего растения страдают из-за того, что вредители повреждают оболочку — и туда сразу заносится инфекция. Если вирусная – растение уже не спасешь, только утилизировать. Сейчас проснулись все, кто только может. Даже оленка мохнатая уже ест почки на деревьях", – говорит фермер Наталья Тарабанина.

Новая угроза: вирусы из импортных семян

Отдельной проблемой этого сезона фермеры называют вирусные заболевания растений, которые попадают в Украину через импортную продукцию.

Возбудители, с которыми отечественная наука еще не сталкивалась, распространяются через насекомых-переносчиков и быстро расходятся по соседним хозяйствам. Особо уязвимы малые фермерские хозяйства, которые покупают семена без надлежащей сертификации или привозят их из-за границы без фитосанитарного контроля.

"В прошлом году у людей было очень много проблем, и когда начали разбираться – обнаружились вирусы, которых в Украине еще не было. Крупные агрохолдинги покупают сертифицированные семена. А маленькие хозяйства – что в кармане привезли из-за границы – вот так и распространяют", – говорит специалист.

Кого ждать в мае-июне

С наступлением стабильного тепла – ориентировочно после 8–10 мая – ожидается выход колорадского жука. В засушливых условиях и при температуре выше +20 градусов он размножается быстро.

Колорадский жук — главный враг картопеля

Одновременно активизируется паутинный клещ, который в жару дает новое поколение каждые 7-10 дней. На плодовых деревьях в мае-июне начнется лет плодожорки.

На капустных грядках следует ожидать капустную муху, гусениц белянки и моли. Луку угрожает луковая муха и трипс, активность которого растет именно в невлажных условиях.

Что делать прямо сейчас

Первый шаг – осмотр почвы при перекопке: личинки медведки и проволочника видны невооруженным глазом.

Если обнаружили – обработка почвы инсектицидом до посадки обязательна. Для сада критическое окно – первая и вторая декады апреля, между фазами "зеленого конуса" и "розового бутона": одна своевременная обработка способна защитить большую часть будущего урожая.

Семена, особенно импортные или приобретенные из сомнительных источников, стоит проверять или обрабатывать перед посевом. Защита от вирусных инфекций начинается с защиты от насекомых-переносчиков – прежде всего тли.