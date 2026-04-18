Ці помилки зводять нанівець усю працю: що не можна робити на городі навесні

Квітень-травень – найважливіші місяці для городника. І найнебезпечніші: саме зараз роблять помилки, які не виправити ні добривами, ні поливом

Дачний сезон офіційно відкрито: холодостійкі культури – морква, цибуля, горох, шпинат – уже можна сіяти у відкритий ґрунт. Але теплолюбні – томати, огірки, кабачки – чіпати ще зарано.

Перше, що треба зрозуміти: рослини діляться на два принципово різні табори. Холодостійкі спокійно переносять нічний мінус і можуть іти в ґрунт уже зараз. Теплолюбні гинуть від одного заморозку. Більшість початківців цю межу не відчувають і садять усе підряд в один день. Наслідок передбачуваний.

Що й коли

Прямо зараз, без застережень, можна сіяти в ґрунт: моркву, редиску, петрушку, шпинат, горох, цибулю-сіянець. Якщо восени не встигли посадити часник – є ще шанс, хоча врожай буде скромнішим. Ці культури не бояться короткочасного нічного холоду і дадуть перші сходи вже за тиждень-два.

"Моркву вже можна сіяти. Чорнушку, якщо люди сіють, також. Горох, якщо є овочевих. Якщо з квітів – можна сіяти мак, інші сухоцвіти, але треба звертати увагу на погоду. У нас на Полтавщині обіцяють заморозки у травні, тому деякі культури я ще притримую", – розповідає "Телеграфу" фермерка Наталя Тарабаріна.

Що можна садити у відкритий ґрунт вже в квітні

Розсада томатів і перцю, яка стоїть на підвіконні, – ще не готова на вулицю. Але якщо їй уже більше шести тижнів, вона починає витягуватись і слабшати. Час починати загартовування: виносити на 2-3 години в тінь, поступово збільшуючи час і відкриваючи сонцю. Без цього рослина після пересадки кілька тижнів стоятиме в шоці замість того, щоб рости.

Огірки, кабачки і гарбуз – найпоширеніша пастка для нетерплячих. Їх хочеться посіяти першими, бо вони швидко дають сходи. Але один приморозок, і з врожаєм можна попрощатися. Оптимальний час для цих культур – друга половина травня, не раніше.

Не можна сіяти й буряки, говорить фермерка.

"Якщо ми надто рано посіємо, воно все одно не буде рости. Насіння буде лежати та пріти, а якщо кинути насіння тоді, коли земля вже прогріта, воно відразу почне проростати. Тому краще не поспішати", – зауважує пані Наталія.

Наталя Тарабаріна / Facebook-сторінка

Найкомфортніша температура грунту для початку сівби теплолюбивих рослин (саме грунту, а не повітря!), – 15-16 градусів. При цьому, зауважує фермерка, навіть 13 градусів – ще зарано для початку робіт на землі.

Помилки, які рослини не пробачають

Неправильна глибина посіву – проблема, про яку рідко згадують. Насіння моркви заглиблюють на 1-2 сантиметри. Якщо кинути глибше – не проростає, дрібніше – пересихає за день спеки. Кожна культура має свою норму.

Надмірний полив на старті – інтуїтивно зрозуміла, але руйнівна помилка. Перезволожений ґрунт перекриває доступ кисню до коріння, воно гниє, рослина в'яне, і городник думає, що треба ще більше поливати. Розумна стратегія: поливати помірно і давати верхньому шару ґрунту підсихати між поливами.

Загущення – помилка, яка здається жадібністю навпаки. Шкода прорідити, шкода викинути сходи. Але рослини, що ростуть занадто щільно, конкурують за воду, світло і поживні речовини, і зрештою не виграє жодна.

Окрема проблема – кислотність ґрунту. Якщо томати жовтіють без видимої причини, перець не росте, а добрива наче не діють – швидше за все, pH не в нормі. Для більшості овочів оптимум — 6.0-7.0. Перевірити це можна тест-смужками, які коштують менше ста гривень.

Одна звичка, яка змінює все

Мульчування одразу після висадки – прийом, який досвідчені городники вважають банальним, але для початківців це може стати відкриттям.

Шар органіки завтовшки 5-7 сантиметрів – солома, скошена трава, тирса – зберігає вологу, стабілізує температуру ґрунту, пригнічує бур'яни. Практичний ефект: полив скорочується вдвічі, прополка майже зникає. Цьогоріч це особливо актуально: травень в Україні прогнозується посушливим, опадів менше за норму.

Пані Наталя акцентує увагу і на добривах та говорить, що поширені "універсальні" варіанти не працюють. Потрібно звертати увагу саме на те, чого потребує рослина в конкретний момент часу, залежно від її фази росту..

"Наприклад, коли ви тільки посіяли рослину, їй потрібно розвивати кореневу систему. Якщо бачили, на базарях часто продаються такі саджанці, наприклад, помідорів, по 30 сантиметрів, але при цьому з малесеньким корінцем. З такого толку не буде, бо коли його посадять, ніякого розвитку рослини не буде, поки наростатиме корінна система. А якщо купити маленьку розсаду з гарно розвиненою кореневою системою, то вона почне рости досить швидко", – пояснює жінка.

