Запечена скумбрія: ніжна риба з лимонно-пряним ароматом (відео)

Смачна та ароматна рибка

Скумбрія — це морська риба з насиченим смаком і ніжною текстурою, яка чудово підходить для запікання, смаження та маринування у спеціях і соусах. Особливо вдало вона розкривається у поєднанні з кисло-солодкими та соєвими маринадами, які підкреслюють її природну жирність і роблять м’ясо соковитим. А сьогодні ми пропонуємо запечену скумбрію в ароматному маринаді з соєвим соусом, теріякі, копченою паприкою та лимоном — просту, але дуже виразну страву. Під час вибору риби варто звертати увагу на її запах (він має бути свіжим, без різких нот), щільність м’яса та блиск шкіри, адже саме якісна скумбрія гарантує ідеальний результат. Для більш цікавого смаку соєвий соус можна замінити на устричний або додати трохи меду для карамелізації, а замість теріякі використати суміш соєвого соусу з імбиром і цукром. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати скумбрію у соєвому маринаді

Інгредієнти:

скумбрія — 2 шт.;

копчена паприка — 1/2 ч.л.;

гранульований часник — 1/2 ч.л.;

соєвий соус — 2 ст.л.;

соус теріякі — 2 ст.л.;

перець — за смаком;

лимон — 1/2 шт.;

Спосіб приготування:

Розморозити скумбрію напіврозмороженою для зручності обробки. Видалити голову, плавники, хвіст, очистити від нутрощів і чорної плівки, після чого нарізати порційними шматками. Викласти рибу в миску, додати копчену паприку, гранульований часник, перець, соєвий соус і соус теріякі. Видушити сік лимона, ретельно перемішати та залишити маринуватися на 30 хвилин. Викласти шматочки у форму, застелену пергаментом, полити маринадом і накрити фольгою. Запікати при 180°C близько 30 хвилин, після чого зняти фольгу і допікати ще 15–20 хвилин до рум’яної скоринки. Перед подачею скропити свіжим лимонним соком.

Як і з чим подавати

Запечену скумбрію найкраще подавати гарячою або теплою, виклавши на велику тарілку та скропивши свіжим лимонним соком для яскравості смаку. Вона добре поєднується з картопляним пюре, запеченими овочами, рисом або легкими салатами зі свіжої зелені та огірка. Для більш виразної подачі можна додати гілочки кропу, часточки лимона або тонко нарізану червону цибулю, замариновану в оцті. Як соус підійде йогуртово-часникова заправка або легкий гірчичний соус, які підкреслять рибний смак. Така страва чудово підходить як для повсякденного меню, так і для легкої вечері у сімейному колі.

Запечена скумбрія за цим рецептом виходить соковитою, ароматною та насиченою завдяки вдалому поєднанню спецій, соєвих соусів і лимона. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ресторанний результат без зайвих зусиль.