Запеченная скумбрия: нежная рыба с лимонно-пряным ароматом (видео)

Вкусная и ароматная рыбка

Скумбрия – это морская рыба с насыщенным вкусом и нежной текстурой, которая отлично подходит для запекания, жарки и маринования в специях и соусах. Особенно удачно она раскрывается в сочетании с кисло-сладкими и соевыми маринадами, подчеркивающими ее естественную жирность и делающими мясо сочным. А сегодня мы предлагаем запеченную скумбрию в ароматном маринаде с соевым соусом, терияки, копченой паприкой и лимоном – простое, но очень выразительное блюдо. При выборе рыбы следует обращать внимание на ее запах (он должен быть свежим, без резких нот), плотность мяса и блеск кожи, ведь именно качественная скумбрия гарантирует идеальный результат. Для более интересного вкуса соевый соус можно заменить на устричный или добавить немного меда для карамелизации, а вместо териака использовать смесь соевого соуса с имбирем и сахаром. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить скумбрию в соевом маринаде

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.;

копченая паприка — 1/2 ч.л.;

гранулированный чеснок – 1/2 ч.л.;

соевый соус – 2 ст.л.;

соус терияки – 2 ст.л.;

перец — по вкусу;

лимон – 1/2 шт.;

Способ приготовления:

Разморозить скумбрию полуразмороженную для удобства обработки. Удалить голову, плавники, хвост, очистить от внутренностей и черной пленки, после чего нарезать порционными кусками. Выложить рыбу в миску, добавить копченую паприку, гранулированный чеснок, перец, соевый соус и соус терияки. Выдавить сок лимона, тщательно перемешать и оставить мариноваться на 30 минут. Выложить кусочки в форму, застеленную пергаментом, полить маринадом и накрыть фольгой. Запекать при 180°C около 30 минут, после чего снять фольгу и допекать еще 15–20 минут до румяной корочки. Перед подачей сбрызнуть свежим лимонным соком.

Как и с чем подавать

Запеченную скумбрию лучше подавать горячей или теплой, выложив на большую тарелку и сбрызнув свежим лимонным соком для яркости вкуса. Она хорошо сочетается с картофельным пюре, запеченными овощами, рисом или легкими салатами из свежей зелени и огурца. Для более внятной подачи можно добавить веточки укропа, дольки лимона или тонко нарезанный красный лук, замаринованный в уксусе. В качестве соуса подойдет йогуртово-чесночная заправка или легкий горчичный соус, которые подчеркнут рыбный вкус. Такое блюдо отлично подходит как для повседневного меню, так и для легкого ужина в семейном кругу.

Запеченная скумбрия по этому рецепту получается сочной, ароматной и насыщенной благодаря удачному сочетанию специй, соевых соусов и лимона. Простой способ приготовления позволяет получить ресторанный результат без лишних усилий.