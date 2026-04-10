Суші, матча, м'ясо, мак: які незвичайні паски українці готують у 2026 році
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Креативні кондитерські вироби з'являються як гриби після дощу
Після того як в Україні з'явилась ідея створення Великодньої суші-паски, фантазія українських кондитерів розгулялась на повну. В результаті з'явилось безліч екзотичних смаків для традиційних святкових солодощів.
Деякі вироби вражають поєднанням інгредієнтів. "Телеграф" зібрав кілька незвичайних рецептур, що пропонуються до столу.
Паска з рисовим лотосом
Паску готують з тіста з додаванням цитруса, яке проходить подвійну теплу ферментацію протягом двох діб. Усередині паску наповнюють кремом з японської церемоніальної матчі з регіону Удзі. Листя збирають вручну та перемелюють на кам’яних жорнах спеціально для кондитерської). Верх паски прикрашають кремом на основі маскарпоне та лотосом ручної роботи з рисового паперу. Коштує такий кондитерський виріб 1600 гривень.
Матча паска
Матча паска вражає своїм виглядом, проте є сумніви, що це саме паска. Адже традиційні рецепти не схожі на сучасний кондитерський виріб.
"Особлива матча паска. Десерти з матча — як тиха подяка світу за оновлення. Зі святом світла та спокою", — зазначено в підписі до фото.
М'ясна паска
Однією з найнезвичніших виглядає м'ясна паска. До її складу входять два види свинини, куряче філе, сухофрукти та спеції.
Сирна паска з маком та лимоном
Особливою цю паску робить те, що її основою є кисломолочний сир, а не тісто. Також вона є втіленням цікавого поєднання смаків – сиру, маку та лимона.
Полунична паска
Це паска з начинкою з полуничного крему та ганаша з білого шоколаду. Ціна — 1960 грн за 1 кілограм.
Сирна матча паска з маком та полуницею
Також в мережі показали екзотичну паску з сирного тіста з матча, маком та полуницею. "Це нам за те, що ми не молимося", — пишуть в коментарях.
Маракуєво-мангова паска
Паска з сирного тіста з маракуєю, прикрашена шоколадними янголятами. Всередині текуча начинка з манго. Така паска коштує 1675 грн за 800 грамів.
Паска з яфиною та мармеладом
Паска-квітка з яфиною (чорницею), чорничним мармеладом та білим шоколадом. її ціна — 1200 грн за 500 грамів.
