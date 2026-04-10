Суші, матча, м'ясо, мак: які незвичайні паски українці готують у 2026 році

Креативні кондитерські вироби з'являються як гриби після дощу

Після того як в Україні з'явилась ідея створення Великодньої суші-паски, фантазія українських кондитерів розгулялась на повну. В результаті з'явилось безліч екзотичних смаків для традиційних святкових солодощів.

Деякі вироби вражають поєднанням інгредієнтів. "Телеграф" зібрав кілька незвичайних рецептур, що пропонуються до столу.

Паска з рисовим лотосом

Паску готують з тіста з додаванням цитруса, яке проходить подвійну теплу ферментацію протягом двох діб. Усередині паску наповнюють кремом з японської церемоніальної матчі з регіону Удзі. Листя збирають вручну та перемелюють на кам’яних жорнах спеціально для кондитерської). Верх паски прикрашають кремом на основі маскарпоне та лотосом ручної роботи з рисового паперу. Коштує такий кондитерський виріб 1600 гривень.

Матча паска

Матча паска вражає своїм виглядом, проте є сумніви, що це саме паска. Адже традиційні рецепти не схожі на сучасний кондитерський виріб.

"Особлива матча паска. Десерти з матча — як тиха подяка світу за оновлення. Зі святом світла та спокою", — зазначено в підписі до фото.

М'ясна паска

Однією з найнезвичніших виглядає м'ясна паска. До її складу входять два види свинини, куряче філе, сухофрукти та спеції.

Сирна паска з маком та лимоном

Особливою цю паску робить те, що її основою є кисломолочний сир, а не тісто. Також вона є втіленням цікавого поєднання смаків – сиру, маку та лимона.

Полунична паска

Це паска з начинкою з полуничного крему та ганаша з білого шоколаду. Ціна — 1960 грн за 1 кілограм.

Сирна матча паска з маком та полуницею

Також в мережі показали екзотичну паску з сирного тіста з матча, маком та полуницею. "Це нам за те, що ми не молимося", — пишуть в коментарях.

Маракуєво-мангова паска

Паска з сирного тіста з маракуєю, прикрашена шоколадними янголятами. Всередині текуча начинка з манго. Така паска коштує 1675 грн за 800 грамів.

Паска з яфиною та мармеладом

Паска-квітка з яфиною (чорницею), чорничним мармеладом та білим шоколадом. її ціна — 1200 грн за 500 грамів.

