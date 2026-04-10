Суши, матча, мясо, мак: какие необычные паски украинцы готовят в 2026 году

Креативные кондитерские изделия появляются как грибы после дождя

После того как в Украине появилась идея создания Пасхальной суши-паски, фантазия украинских кондитеров разгулялась по полной. В результате появилось множество экзотических вкусов для традиционной праздничной выпечки.

Некоторые изделия поражают сочетанием ингредиентов. "Телеграф" собрал несколько необычных рецептур, которые предлагаются к столу.

Паска с рисовым лотосом

Паску готовят из теста с добавлением цитруса, которое проходит двойную теплую ферментацию в течение двух суток. Внутри паску наполняют кремом из японского церемониального матча из региона Удзи. Листья собирают вручную и перемалывают на каменных жерновах специально для кондитерской. Верх паски украшают кремом на основе маскарпоне и лотосом ручной работы из рисовой бумаги. Стоит такое кондитерское изделие 1600 гривен.

Паска с рисовым лотосом

Матча паска

Матча паска поражает своим видом, однако есть сомнения, что это именно паска. Ведь традиционные рецепты не похожи на современное кондитерское изделие.

"Особая матча паска. Десерты из матча — как тихая благодарность мира за обновление. С праздником света и спокойствия", — отмечено в подписи к фото.

Матча паска

Мясная паска

Одной из самых необычных выглядит мясная паска. В ее состав входят два вида свинины, куриное филе, сухофрукты и специи.

Мясная пасха

Сырная паска с маком и лимоном

Особенной эту паску делает то, что ее основой является кисломолочный творог, а не тесто. Также она является воплощением интересного сочетания вкусов – сыра, мака и лимона.

Сырная паска с маком и лимоном

Клубничная паска

Это паска с начинкой из клубничного крема и ганаша из белого шоколада. Цена — 1960 грн за 1 килограмм.

Клубничная паска

Сырная матча паска с маком и клубникой

Также в сети показали экзотическую паску из творожного теста с матча, маком и клубникой. "Это нам за то, что мы не молимся", — пишут в комментариях.

Сырная матча паска с маком и клубникой

Маракуево-манговая паска

Паска из сырного теста с маракуей, украшенная шоколадными ангелочками. Внутри текучая начинка из манго. Такая паска стоит 1675 грн за 800 граммов.

Маракуево-манговая паска

Паска с яфиной и мармеладом

Паска-цветок с яфиной (черникой), черничным мармеладом и белым шоколадом. Ее цена — 1200 грн за 500 граммов.

Паска с яфиной и мармеладом

