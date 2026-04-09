Спочатку "чорні" АТБ були експериментом: де та коли зʼявилися перші магазини

Мережа поступово переводить "сині" "АТБ" в новий формат

Мережа маркетів "АТБ" була розповсюджена та відома по всій Україні в традиційних синіх кольорах в дизайні та уніформі персоналу. Проте у 2016 році керівництво наважилось на експеримент зі зміною кольору оформлення на чорний.

Магазини нової концепції проєктують з урахуванням найсучасніших вимог. "Телеграф" розповість, звідки розпочалось "оновлення" зовнішнього вигляду мережі.

Коли з'явились "чорні" "АТБ"

У 2016 році компанія наважується на експеримент по зміні кольору оформлення своїх маркетів. У Дніпрі відкривається перший так званий "чорний" "АТБ" — магазин з сучасним зовнішнім виглядом та найновішим обладнанням.

Згодом "чорні" АТБ починають працювати і в інших містах України. Фасади "чорних" "АТБ" оздоблено в темних кольорах, збільшено корисну площу магазинів, удосконалено торгівельні зали, встановлено найновіші системи вентиляції та очищення повітря, повністю змінено освітлення й систему опалення приміщень.

"Чорні" магазини мають сучасний інтер'єр, більше простору та сучасне освітлення. Також в "нових" "АТБ" є відділи зі свіжою випічкою, зона з соками-фреш та кавовим апаратом. Завдяки новітньому обладнанню нові "АТБ" споживають приблизно на 70% менше електроенергії. В деяких магазинах з'являються каси-самообслуговування, які розвантажують потік покупців.

"Чорний" "АТБ". Фото ілюстративне

Чим відрізняються "чорні" та "сині" "АТБ"

В Україні першими з'явились саме "сині" супермаркети, з синьою формою для співробітників, синім логотипом та елементами дизайну. Пізніше почали з'являться "чорні" супермаркети. У них темно-сірий, майже чорний фасад, логотип та сіра форма у співробітників. "Чорним" маркетам притаманний ширший асортимент товару, свіжа випічка, кавові апарати тощо. Однак ці відмінності обумовлені тим, що нові "АТБ" займають більші приміщення.

