Сначала "черные" АТБ были экспериментом: где и когда появились первые магазины

Сеть постепенно переводит "синие" "АТБ" в новый формат

Сеть маркетов "АТБ" была распространена и известна по всей Украине в традиционных синих цветах в дизайне и униформе персонала. Однако в 2016 году руководство решилось на эксперимент по изменению цвета оформления на черный.

Магазины новой концепции проектируются с учетом самых современных требований.

Когда появились "черные" "АТБ"

В 2016 году компания решается на эксперимент по изменению цвета оформления своих маркетов. В Днепре открывается первый так называемый "черный" "АТБ" — магазин с современным внешним видом и новейшим оборудованием.

Впоследствии "черные" АТБ начинают работать и в других городах Украины. Фасады черных "АТБ" оформлены в темных цветах, увеличена полезная площадь магазинов, усовершенствованы торговые залы, установлены новейшие системы вентиляции и очистки воздуха, полностью изменены освещение и система отопления помещений.

"Черные" магазины обладают современным интерьером, большим пространством и современным освещением. Также в "новых" "АТБ" есть отделы со свежей выпечкой, зона с соками-фреш и кофейным аппаратом. Благодаря новейшему оборудованию новые "АТБ" потребляют примерно на 70% меньше электроэнергии. В некоторых магазинах появляются кассы-самообслуживания, разгружающие поток покупателей.

Чем отличаются "черные" и "синие" "АТБ"

В Украине первыми появились именно синие супермаркеты, с синей формой для сотрудников, синим логотипом и элементами дизайна. Позже начали появляться "черные" супермаркеты. У них темно-серый, почти чёрный фасад, логотип и серая форма у сотрудников. "Черным" маркетам присущ широкий ассортимент товара, свежая выпечка, кофейные аппараты и т.д. Однако эти отличия обусловлены тем, что новые "АТБ" занимают большие помещения.

