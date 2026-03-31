Маленьких рибок продають в "Сільпо" за 190 грн: чому так дорого та чи смачно це

Усередині банки — лише кілька рибин

Чотири анчоуси за майже 190 грн — харківська блогерка Марина Кузіна знайшла в супермаркеті "Сільпо" цікаву консерву. Передусім її здивувала ціна — за баночку 28 грамів просять чималу суму.

На відео, яке вона розмістила в тіктоці, банка дійсно виглядає іграшковою. Зауважимо, риба не проста. Це філе сицилійських анчоусів в оливковій олії марки Delicius. Окрім самого філе та олії в складі тільки сіль. Країна-виробник — Албанія. На упаковці зазначається, що риба виловлена в західному Середземномор'ї.

Як зазначила Марина Кузіна, в одній банці — чотири анчоуси. Вони на смак гарні, але дуже солоні, зауважила блогерка.

В коментарях до відео користувачі зазначили — такі анчоуси окремо не вживаються. Їх використовують як спецію, додаючи у страви або соуси. "Він підсилює смак, робить його більш яскравим. Це смак умамі. Цієї баночки вистачить на 5 кг салату цезар, наприклад", — пише одна з коментаторок.

Анчоуси для соуса

Зазначимо, кількість анчоусів, потрібних на соуси залежить від смаку. Наприклад, один із найвідоміших соусів з анчоусами — Анчоада (Anchoïade), що походить з Провансу, містить набагато більше рибин. Основними інгредієнтами є анчоуси, оливкова олія, каперси та оливки. Можуть додаватися гірчиця, часник тощо.

Рецепт Анчолади до овочевого меню

