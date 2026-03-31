Маленьких рыбок продают в "Сільпо" за 190 грн: почему так дорого и вкусно ли это

Внутри банки — всего несколько рыб

Четыре анчоуса за почти 190 грн — харьковский блогер Марина Кузина нашла в супермаркете "Сільпо" интересную консерву. Прежде всего ее удивила цена — за баночку 28 граммов просят немалую сумму.

На видео, которое она разместила в "ТикТоке", банка действительно выглядит игрушечной. Заметим, рыба не простая. Это филе сицилийских анчоусов в оливковом масле марки Delicius. Кроме самого филе и растительного масла в составе только соль. Страна-производитель – Албания. На упаковке отмечается, что рыба выловлена в западном Средиземноморье.

Как отметила Марина Кузина, в одной банке — четыре анчоуса. Они на вкус хороши, но очень соленые, заметила блогер.

В комментариях к видео пользователи отметили – такие анчоусы по отдельности не употребляются. Их используют в качестве специи, добавляя в блюда или соусы. "Он усиливает вкус, делает его более ярким. Это вкус умами. Этой баночки хватит на 5 кг салата цезарь, например", — пишет одна из комментаторов.

Анчоусы для соуса

Отметим, количество анчоусов, нужных на соусы, зависит от вкуса. Например, один из самых известных соусов с анчоусами — Анчоада (Anchoïade), происходящий из Прованса, содержит гораздо больше рыб. Основными ингредиентами являются анчоусы, оливковое масло, каперсы и оливки. Могут добавляться горчица, чеснок и т.д.

Рецепт Анчолады к овощному меню

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Теслу Кибертрак заметили в селе Ровенской области. К дорогому автомобилю присоединили старый прицеп.