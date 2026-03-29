Без "кладовки" та "антресолей": як можна сказати це українською

Філологиня розповіла про варіативність української мови

В Україні, через засилля русизмів, нерідко виникають питання щодо коректного вживання тих або інших слів. Проте в українські й мові є чудові відповідники та синоніми до них.

Серед таких, зокрема, слова "кладовка" та "антресоль". Про це розповіла філологиня Віка Хмельницька в ТікТок.

Без "кладовки"

Філологиня зазначила, що таке місце є в кожній оселі. Зазвичай там зберігають різні речі, такі як посуд, книги, одяг, інструменти аксесуари та багато чого іншого.

"Тож як сказати "кладовка" українською?", — запитує філологиня.

За її словами, в українській мові є кілька чудових слів для назви такого простору. Зокрема, це:

комОра,

комІрка,

комірчИна,

закапЕлок,

схОвок,

закомІрок.

"Як ви називаєте цю потаємну кімнатку? І що у вас там зберігається?", — запитала Хмельницька.

А як щодо "антресолі"?

Згідно з "Великим тлумачним словником сучасної української мови", слово "антресоль" зустрічається в українському лексиконі. Воно означає верхній низький напівповерх будинку, різновид балкона у високому приміщенні або дощатий настил під стелею з дверцятами для зберігання речей. Отже, його використання не є помилкою.

Антресоль над дверима. Фото Вікіпедія

Проте у цього слова теж є кілька синонімів. Зокрема:

вишки;

міжповерх;

півповерх.

Синоніми до слова антресоль

