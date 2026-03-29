Без "кладовки" та "антресолей": як можна сказати це українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Філологиня розповіла про варіативність української мови
В Україні, через засилля русизмів, нерідко виникають питання щодо коректного вживання тих або інших слів. Проте в українські й мові є чудові відповідники та синоніми до них.
Серед таких, зокрема, слова "кладовка" та "антресоль". Про це розповіла філологиня Віка Хмельницька в ТікТок.
Без "кладовки"
Філологиня зазначила, що таке місце є в кожній оселі. Зазвичай там зберігають різні речі, такі як посуд, книги, одяг, інструменти аксесуари та багато чого іншого.
"Тож як сказати "кладовка" українською?", — запитує філологиня.
За її словами, в українській мові є кілька чудових слів для назви такого простору. Зокрема, це:
- комОра,
- комІрка,
- комірчИна,
- закапЕлок,
- схОвок,
- закомІрок.
"Як ви називаєте цю потаємну кімнатку? І що у вас там зберігається?", — запитала Хмельницька.
@vikakhmelnytska #українськамова #барвистаукраїнська #яксказатиукраїнською #скажиукраїнською #мова ♬ оригинальный звук - Віка Хмельницька
А як щодо "антресолі"?
Згідно з "Великим тлумачним словником сучасної української мови", слово "антресоль" зустрічається в українському лексиконі. Воно означає верхній низький напівповерх будинку, різновид балкона у високому приміщенні або дощатий настил під стелею з дверцятами для зберігання речей. Отже, його використання не є помилкою.
Проте у цього слова теж є кілька синонімів. Зокрема:
- вишки;
- міжповерх;
- півповерх.
