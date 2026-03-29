Без "кладовки" и "антресолей": как можно сказать это по-украински
Филолог рассказала о вариативности украинского языка
В Украине, из-за засилия русизмов, нередко возникают вопросы относительно корректного употребления тех или иных слов. Однако в украинском языке есть точные соответствия и синонимы к ним.
Среди таких, в частности, слова "кладовка" и "антресоль". Об этом рассказала филолог Вика Хмельницкая в ТикТок.
Без "кладовки"
Филолог отметила, что такое место есть в каждом доме. Обычно там хранят разные вещи, такие как посуда, книги, одежда, инструменты аксессуары и многое другое.
"Так как сказать "кладовка" на украинском?", — спрашивает филолог.
По ее словам, в украинском языке есть несколько отличных слов для названия такого пространства. В частности, это:
- комОра,
- комІрка,
- комірчИна,
- закапЕлок,
- схОвок,
- закомІрок.
"Как вы называете эту тайную комнатку? И что у вас там хранится?", — спросила Хмельницкая.
А как насчет "антресоли"?
Согласно "Большому толковому словарю современного украинского языка", слово "антресоль" встречается в украинском лексиконе. Оно означает верхний низкий полу-этаж дома, вид балкона в высоком помещении или дощатый настил под потолком с дверцей для хранения вещей. Следовательно, его использование не ошибка.
Однако у этого слова тоже есть несколько синонимов. В частности:
- вышки;
- межэтаж;
- полуэтаж.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает слово "шитик". Оно имеет не менее трех значений.