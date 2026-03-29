Без "кладовки" и "антресолей": как можно сказать это по-украински

Филолог рассказала о вариативности украинского языка

В Украине, из-за засилия русизмов, нередко возникают вопросы относительно корректного употребления тех или иных слов. Однако в украинском языке есть точные соответствия и синонимы к ним.

Среди таких, в частности, слова "кладовка" и "антресоль". Об этом рассказала филолог Вика Хмельницкая в ТикТок.

Без "кладовки"

Филолог отметила, что такое место есть в каждом доме. Обычно там хранят разные вещи, такие как посуда, книги, одежда, инструменты аксессуары и многое другое.

"Так как сказать "кладовка" на украинском?", — спрашивает филолог.

По ее словам, в украинском языке есть несколько отличных слов для названия такого пространства. В частности, это:

комОра,

комІрка,

комірчИна,

закапЕлок,

схОвок,

закомІрок.

"Как вы называете эту тайную комнатку? И что у вас там хранится?", — спросила Хмельницкая.

А как насчет "антресоли"?

Согласно "Большому толковому словарю современного украинского языка", слово "антресоль" встречается в украинском лексиконе. Оно означает верхний низкий полу-этаж дома, вид балкона в высоком помещении или дощатый настил под потолком с дверцей для хранения вещей. Следовательно, его использование не ошибка.

Антресоль над дверью. Фото Википедия

Однако у этого слова тоже есть несколько синонимов. В частности:

вышки;

межэтаж;

полуэтаж.

Синонимы к слову антресоль

