В Україні є унікальне "Сільпо" в стилі "дизельпанк": де знайти та як воно виглядає (фото)

Магазин приваблює цікавими дизайнерськими рішеннями

В Харкові працює незвичайний супермаркет "Сільпо" в стилі дизельпанк. Концепцію цього магазину відзначено престижним європейським виданням.

В ідею супермаркету закладені харківський колорит. Про це повідомляється на офіційній сторінці мережі в Facebook.

Дизайн торгового центру "Нікольський" в Харкові, в якому розташований магазин, враховує особливості міста. Тож у концепцію заклали місцевий контекст і колорит. В інтер'єрі маркету можна знайти артоб’єкти, що розповідають про визначних харків’ян. Наприклад, Лева Кононова, засновника картинг-школи, та Володимира Нікітіна, перегонова машина якого увійшла в історію автомобільного будівництва.

В інтер'єрі також відображена автомобільна історія міста

Інтер'єр магазину заповнений різноманітними деталями

Є також згадки про Олексія Бекетова та харківських науковців, які причетні до створення великого адронного колайдера. А також присвята харківському метро.

В дизайні також є присвята харківському метрополітену

Дизайн супермаркета відразу кидається у вічі

Також до оформлення "Сільпо" у стилі дизельпанк долучилися харківські митці: тут є графіті Гамлета Зінковського й маска Боба Бассета.

Інтер'єр маркету зацікавить дітлахів

Магазин в стилі дизельпанк є цікавим місцем в Харкові

Що таке дизельпанк?

Додамо, що Дизельпа́нк (англ. Dieselpunk) — похідний від стимпанку жанр фантастики, який зображає світ, що базується на технологіях 1920-х — 1950-х років (період з Першої світової війни до початку Холодної війни), а також субкультура, яка поєднує естетику того часу з постмодерними елементами.

В цілому, найстійкішими ознаками жанру є технології міжвоєнного періоду, стиль Арт Деко та декаданс. Натхненням для жанру слугувала естетика незвичайних бойових машин (багатобаштових танків, підводні крейсери, літаючі авіаносці).

Один з кращих в Європі

Журнал про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine (ESM) щороку складає список Europe’s Finest Store. Його редакція обирає найвидатніші інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які були відкриті або оновлені в Європі.

У 2022 видання обрало 32 найкращих магазини з 15 країн Європи: Австрії, Німеччини, Данії, Португалії, Швейцарії, Нідерландів, Франції, Бельгії, Італії, Болгарії, Словенії, Фінляндії, Ірландії та Польщі. Від України був обраний "Сільпо" у стилі "Дизельпанк" з Харкова. Магазин був пошкоджений російським ракетним ударом, але пізніше був відновлений та відкритий для відвідувачів.

