В Украине есть уникальное "Сільпо" в стиле "дизельпанк": где найти и как оно выглядит (фото)

Вадим Михальченко
Этот стиль был популярен в ХХ веке Новость обновлена 22 марта 2026, 23:25
Магазин привлекает интересными дизайнерскими решениями

В Харькове работает необычный супермаркет "Сільпо" в стиле дизельпанк. Концепция этого магазина отмечена престижным европейским изданием.

В идею супермаркета заложен харьковский колорит. Об этом сообщается на официальной странице сети Facebook.

Дизайн торгового центра "Никольский" в Харькове, в котором расположен магазин, учитывает особенности города. Так что в концепцию заложили местный контекст и колорит. В интерьере маркета можно найти артобъекты, рассказывающие о выдающихся харьковчанах. К примеру, Льве Кононове, основателя картинг-школы, и Владимире Никитине, гоночная машина которого вошла в историю автомобилестроения.

В интерьере также запечатлена автомобильная история города
Интерьер магазина заполнен всевозможными деталями

Есть также упоминания об Алексее Бекетове и харьковских ученых, причастных к созданию великого адронного коллайдера. А также посвящение харьковскому метро.

В дизайне также есть посвящение харьковскому метрополитену
Дизайн супермаркета сразу бросается в глаза
Также к оформлению "Сільпо" в стиле дизельпанк приобщились харьковские художники: здесь есть граффити Гамлета Зинковского и маска Боба Бассета.

Что такое дизельпанк?

Добавим, что Дизельпанк (англ. Dieselpunk) — производный от стимпанка жанр фантастики, изображающий мир, базирующийся на технологиях 1920-х — 1950-х годов (период с Первой мировой войны до начала Холодной войны), а также соединяющая субкультура с теми культурами.

В целом, наиболее устойчивыми признаками жанра являются технологии межвоенного периода, стиль Арт Деко и декаданс. Вдохновением для жанра служила эстетика необычных боевых машин (многобашенных танков, подводные крейсеры, летающие авианосцы).

Один из лучших в Европе

Журнал о розничной торговле European Supermarket Magazine (ESM) ежегодно составляет список Europe’s Finest Store. Его редакция выбирает самые выдающиеся инновационные дизайнерские концепции магазинов, открытых или обновленных в Европе.

В 2022 году издание выбрало 32 лучших магазина из 15 стран Европы: Австрии, Германии, Дании, Португалии, Швейцарии, Нидерландов, Франции, Бельгии, Италии, Болгарии, Словении, Финляндии, Ирландии и Польши. От Украины был избран "Сільпо" в стиле "Дизельпанк" из Харькова. Магазин был поврежден российским ракетным ударом, но позже был восстановлен и открыт для посетителей.

