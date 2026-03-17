Температурний обвал у Львові: після +15 прийдуть нічні морози

Дощів чи снігу не очікується

У Львові після періоду весняного тепла очікується різка зміна погоди. Синоптики попереджають про суттєве похолодання, яке прийде вже найближчими днями.

За прогнозами сайту "Meteofor", місцями очікуються невеликі заморозки. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У понеділок температура повітря трималась на рівні близько +15 °C, однак уже з вівторка, 17 березня, почнеться поступове зниження. У середу, 18 березня, вдень прогнозують близько +12 °C, а вночі очікуються невеликі морози — до -1 °C. Водночас у четвер, 19 березня, температура впаде до +9 °C.

Найбільш відчутне похолодання очікується наприкінці робочого тижня. У п’ятницю, 20 березня, вдень буде лише +7°C, що майже на 8 градусів нижче, ніж на початку тижня. Водночас нічні показники коливатимуться від +2 °C до -1 °C.

Як зміниться погода у Львові на цьому тижні. Фото: Meteofor

На вихідних температура трохи підвищиться — до +9…+10 °C і нічні морози відступлять.

