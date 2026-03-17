Резкое понижение температуры во Львове: после +15 придут ночные морозы

Дождей или снега не ожидается

Во Львове после периода весеннего потепления ожидается резкая смена погоды. Синоптики предупреждают о значительном похолодании, которое наступит уже в ближайшие дни.

По прогнозам сайта "Meteofor", местами ожидаются небольшие заморозки. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

В понедельник температура воздуха держалась на уровне около +15 °C, однако уже со вторника, 17 марта, начнется постепенное понижение. В среду, 18 марта, днем прогнозируется около +12 °C, а ночью ожидаются небольшие морозы — до -1 °C. В четверг, 19 марта, температура упадет до +9 °C.

Наиболее ощутимое похолодание ожидается в конце рабочей недели. В пятницу, 20 марта, днем будет только +7 °C, что почти на 8 градусов ниже, чем в начале недели. В то же время ночные показатели будут колебаться от +2 до -1 °C.

Как изменится погода на этой неделе.

В выходные температура немного повысится — до +9…+10 °C и ночные морозы отступят.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в известной пустыне выпал снег. Также мы выяснили, может ли это повлиять на погоду в Украине.