Копія тата: Катерина Усик вперше за довгий час показала дорослу доньку на випускному

Донька чемпіона виросла справжньою красунею

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик поділилася радісною сімейною подією. Вона показала кадри з випускного старшої доньки Єлизавети, яка завершила навчання у 9 класі.

На відео, опублікованому в Інстаграм можна побачити, як дівчина у святковому вбранні виходить на сцену, щоб отримати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

"Далі більше", — написала у сторіс Катерина. Також дружина боксера показала фото Єлизавети з її однокласницями.

Донька Усиків закінчила 9 клас. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Донька Усиків закінчила 9 клас. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Донька Усиків закінчила 9 клас. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Єлизавета — старша дитина у сім'ї Олександра та Катерини Усиків. Відомо, що дівчина народилася у 2010 році. Вона займається спортом, як і тато.

Олександр Усик уже багато років бере із собою на важливі поєдинки м'яку іграшку — ослика Іа-Іа з мультфільму про Вінні-Пуха, якого отримав у подарунок від доньки Єлизавети. Іграшка супроводжувала Усика під час багатьох знакових поєдинків, зокрема проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Ріко Верховена тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Усик захопив українок ставленням до дружини. Це показуха і піар чи справжнє кохання?