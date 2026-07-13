Лише два тижні після пологів: зірка серіалу "Реванш" Клавдія Дрозд показала свою фігуру (фото)
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Зірка народила сина зовсім нещодавно
Відома українська акторка, зірка серіалів "Реанш" і "Впізнай мене" Клавдія Дрозд, яка нещодавно вперше стала мамою, поділилася з підписниками новими подробицями свого післяпологового відновлення. Артистка показала, який має вигляд після народження первістка.
У своєму Instagram Клавдія опублікувала відео, на якому продемонструвала фігуру лише за два тижні днів після пологів. Акторка зазначила, що наразі не використовує післяпологовий бандаж.
За словами Дрозд, наразі вона робить ставку не на допоміжні засоби, а на правильне положення тіла. Вона стежить за осанкою, адже до вагітності вона у неї була ідеальною.
Також молода мама розповіла, що поки повністю відмовилася від тренувань. Вона пояснила, що дає організму час на природне відновлення й не виконує жодних вправ, аби не нашкодити здоров'ю.
Нагадаємо, про вагітність і народження первістка Клавдія Дрозд повідомила зовсім нещодавно. Акторка стала мамою хлопчика, однак його ім'я поки що не розголошує. Раніше вона також поділилася першими світлинами з малюком.
Раніше "Телеграф" розповідав, що футболіст Бражко замилував фото з сином дружини Квіткової. Пара нещодавно одружилася.