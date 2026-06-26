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Головна підтримка Усика. Найгарячіші фото дружини чемпіона Катерини

Автор
Наталія Дума
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Автор
Катерина Усик
Катерина Усик. Фото Колаж "Телеграфу"

Катерина народила чотирьох дітей

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який відмовився від чемпіонських поясів, вже 17 років перебуває у шлюбі з Катериною Усик, до якої прикуто не менше уваги, ніж до самого спортсмена. Обраниця подарувала чоловікові чотирьох дітей.

Попри це, вона має просто розкішну фігуру, яку часто демонструє у гарячих фотосесіях. Катерина тримає чудову фізичну форму, яку не приховує у витончених сукнях, костюмах і вечірніх образах.

Катерина та Олександр знайомі ще зі шкільних років. Вони одружилися у 2009 році й разом виховують чотирьох дітей — доньок Єлизавету та Марію, а також синів Кирила і Михайла. Попри популярність чоловіка, Катерина не перетворює своє життя на шоу, хоча час від часу все ж ділиться сімейними моментами та професійними фотосесіями.

Катерина Усик
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Катерина Усик
Катерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

За роки кар'єри Усика його дружина стала для нього незмінною підтримкою. Вона супроводжує чоловіка під час поєдинків і завжди поруч після гучних перемог.

Тим часом сам Олександр Усик заявив, що має намір провести ще один бій, після чого готовий поставити крапку у професійній кар'єрі. Також чемпіон повідомив, що віддає усі пояси.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Катерина Усик вперше за довгий час показала дорослу доньку на випускному. Єлизавета просто копія тата.

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#Олександр Усик #Катерина Усик