Роман на Євробаченні? LELEKA вперше зізналася про поцілунки з бандуристом Ярославом Джусем

Перед Нацвідбором співачка розлучилася із чоловіком

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Після виступу України на Євробаченні-2026 шанувальники неодноразово приписували роман співачці LELEKA та бандуристу Ярославу Джусю. Артистка вперше відверто прокоментувала їхні стосунки та зізналася, що між ними справді є особливий зв'язок.

Вікторія зізналася, що після двох тривалих шлюбів вирішила дати собі час і не поспішати з новими серйозними стосунками. Про це вона розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко.

"Я була 16 років в одному шлюбі, в іншому шлюбі. І ніколи в мене не було якихось побачень чи романтики. Зараз мені хочеться зрозуміти себе: як вибирати, що для мене важливо, як це взагалі відчувається", — поділилася співачка.

Водночас LELEKA не стала приховувати, що Ярослав Джусь займає особливе місце в її житті. За її словами, музикант став для неї дуже близькою людиною не лише в роботі, а й у повсякденному житті.

"Ярослав — дуже хороша людина. Він справді став мені дуже близьким другом. І творчо, і внутрішньо він мене дуже підтримує. У нашому проєкті він має організаторські обов'язки, тому ми багато часу проводимо разом", — пояснила співачка

Під час розмови артистка також зізналася, що все ж відчула легкі ревнощі, коли Джусь записував відео з іншими учасницями Євробачення, зокрема з представницею Австралії. "Може, так, чуть-чуть. Вона його так обійняла…".

Ярослав Джусь і LELEKA. Фото: Sarah Louis Bennett/EBU

Крім того, співачка розсекретила, що між нею та музикантом були поцілунки. Проте він не єдиний, із ким вона цілувалася.

"А я цілувалася і не тільки з ним… Ну, ще 10 інших є. І він мене до тих, з ким я цілувалась, на машині возив. Казав: "От везу тебе, хочеш туди поцілуватися, їдь". І він мене їздив. Слухайте, це друг", — зізналася артистка

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможниця "Євробачення 2026" несподівано відмовилася від фестивалю в Баку. Серед учасників були російські зірки.