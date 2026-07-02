Боротьба за життя коханки Єрмолаєва, перші свідчення та затриманий: нові деталі вибуху в Монако

Підозрюваного ще не затримано

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У справі про вибух біля будинку олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако з'явилися нові подробиці. Партнерка бізнесмена Анна Насобіна, яку французькі та британські ЗМІ називають імовірною ціллю замаху, досі перебуває у вкрай тяжкому стані.

Тим часом слідчі допитують свідків, а правоохоронці продовжують пошуки можливих причетних до злочину. За інформацією французького видання Nice-Matin, саме Анна Насобіна отримала найважчі травми під час вибуху, що стався 29 червня.

Жінку у критичному стані доправили до лікарні Пастера в Ніцці. Лікарям довелося ампутувати їй обидві ноги, однак, за словами генерального прокурора Монако, її стан залишається нестабільним, а загроза для життя не минула.

Що відомо про допити

Слідство також активно працює зі свідками трагедії. За даними місцевих медіа, правоохоронці вже допитали 14-річного сина Анни Насобіної, який може володіти важливою інформацією для розслідування. Також планують допитати Вадима Єрмолаєва. Поспілкуватися з Насобіною не вдалося через її важкий стан.

Анна Насобіна. Фото: The Sun

За даними медиків, підліток зазнав не лише опіків і численних забоїв. Під час операції лікарі дістали з його ноги металевий болт, який, за попередньою інформацією, був одним із вражаючих елементів саморобного вибухового пристрою.

Анна Насобіна. Фото: facebook.com/AnnaNasobina

Що відомо про підозрюваних

Вранці 1 липня правоохоронці затримали іноземця, якого перевіряли на можливу причетність до вибуху. Однак уже за кілька годин його відпустили, оскільки слідство не знайшло достатніх доказів. Тим часом людина, яку вважають безпосереднім виконавцем замаху, досі перебуває в розшуку.

За попередніми даними слідства, підозрюваний майже годину спостерігав за будівлею Sun's Palace, значна частина якої, за інформацією ЗМІ, належить Вадиму Єрмолаєву. Коли автомобіль із родиною прибув на місце, а пасажири вийшли та рушили від парковки, зловмисник залишив поблизу посилку з вибухівкою й привів її в дію.

У разі встановлення особи та доведення вини підозрюваному може загрожувати найсуворіше покарання. Згідно зі статтею 375 Кримінвльного кодексу Монако, використання вибухового пристрою під час замаху на життя людини прирівнюється до замаху на вбивство, за що передбачене довічне ув'язнення

Французькі правоохоронці не розголошують основну версію мотивів злочину. Насобіну видання називають партнеркою українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та припускають, що саме вона могла бути основною ціллю вибухового пристрою. Офіційного підтвердження цієї інформації від слідчих наразі немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Вадима Єрмолаєва. Спочатку писали, що це вона втратила дві ноги внаслідок вибуху, але з'ясувалося, що її на місці теракту не було.