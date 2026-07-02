Впорається навіть дитина: як зробити дешевий кондиціонер своїми руками

Пристрій не охолодить всю квартиру, але допоможе створити прохолоду поруч із людиною

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Майже кондиціонер своїми руками, який може допомогти у сильну спеку, можна зробити менше ніж за 1000 грн. Американка поділилась лайфхаком, який за її оцінками, дозволить отримати охолоджувач усього за 20 доларів.

Авторка контенту Христина Холланд (Christina Holland), яка часто ділиться корисними порадами в соціальних мережах, зробила аналог кондиціонера для охолодження приміщення за допомогою пінопластової коробки, яка має кришку, вентилятора, двох шматків труби, ізострічки та замороженої пляшки з водою.

Як зробити кондиціонер своїми руками:

У кришці або боковій стінці коробки вирізають отвір за розміром вентилятора. Поруч роблять отвір для гнутої пластикової трубки, через яку в систему надходитиме повітря. З іншого боку встановлюють коротку пряму трубку — через неї виходитиме охолоджене повітря. Усі елементи герметично фіксують ізоляційною стрічкою. Усередину коробки ставлять пляшку із замороженою водою, залишаючи вільний простір біля вихідної трубки. Після цього достатньо увімкнути вентилятор.

Такий пристрій може забезпечити локальне охолодження поруч із людиною, але навряд чи здатний суттєво знизити температуру в усьому приміщенні. Для підтримання ефекту доведеться періодично замінювати пляшки з льодом.

Зауважимо, якщо використовувати маленький вентилятор та невелику коробку, саморобний пристрій обійдеться ще дешевше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна охолодитися без кондиціонера. Будуть корисні не тільки лід та вентилятор.